인천공항 도착한 고(故) 이해찬 전 국무총리의 시신 [한강로 사진관]

베트남 출장 중 별세한 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 27일 오전 인천국제공항에 도착해 운구 차량으로 이동하고 있다. 공항사진기자단

정청래 더불어민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표가 27일 오전 인천국제공항에서 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장(전 국무총리)의 시신이 운구되는 모습을 지켜보고 있다. 공항사진기자단

베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 고(故) 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 국내로 운구됐다. 이 전 총리의 시신을 싣고 베트남 호찌민 공항을 출발한 대한항공 항공기는 오전 6시 53분께 인천국제공항에 도착했다. 유가족과 대통령 정무특별보좌관인 더불어민주당 조정식 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 같은 비행기에 탑승해 함께 한국에 도착했다.

상임 장례위원장을 맡은 김민석 국무총리를 비롯해 우원식 국회의장과 더불어민주당 정청래 대표, 한병도 원내대표 등 영접 인사들도 오전 6시께 공항에 도착해 고인을 기다렸다.윤호중 행정안전부 장관, 이 전 총리와 55년 지기인 정동영 통일부 장관, 조국 조국혁신당 대표도 고인의 귀국길을 찾아 침통한 표정으로 운구 과정을 지켜봤다.