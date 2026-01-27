매매가 폭주에 "갱신권 쓸게요”…서울 곳곳 전세가율 바닥

서울 아파트 전세가율 50.92%

2025년 매매 11.26%↑ 전세 3.83%↑

서초·송파 등 9개구 역대 최저

서울 주요 지역의 아파트 전세가율(매매가 대비 전세가 비율)이 역대 최저로 떨어졌다. 전세가격이 올랐지만 매매가격이 더 크게 오른 데다 높아진 계약갱신청구권 사용 비중이 영향을 미친 것으로 보인다.

27일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 이달 서울 아파트 전세가율은 50.92%로, 2023년 5월(50.87%) 이후 2년8개월 만에 가장 낮았다. 특히 서초·송파·강동·마포·용산·성동·중·동작·양천 9개 자치구의 전세가율은 구별 통계가 공개된 2013년 4월 이후 역대 최저치를 기록했다.

27일 서울 용산구 한 부동산에 아파트 매물의 매매가와 전세가가 게시되어 있다. 뉴시스

9개구 중 송파구(39.4%)의 전세가율이 가장 낮았으며 이어 용산구(39.7%), 서초구(41.6%), 성동구(42.9%), 양천구(46.1%), 강동구(47.1%), 마포구(48.2%), 동작구(49.0%), 중구(53.0%) 순이었다.

전세가율이 떨어진 건 지난해 동남권(강남·서초·송파·강동구)과 마용성(마포·용산·성동구)을 중심으로 한 ‘한강 벨트’ 지역의 아파트값이 급등했기 때문이다.

지난해 KB 시세 기준 서울 아파트값은 11.26% 올랐다. 특히 송파구(24.02%), 성동구(22.99%), 강남구(20.98%), 광진구(20.73%)는 20% 넘게 상승했다.

반면 같은 기간 서울 아파트 전셋값은 3.83% 오르는 데 그쳤다. 지역별 전셋값은 강동구(10.20%)를 제외하면 두 자릿수 상승률을 나타낸 지역이 없다. 지난해 정부의 고강도 주택 수요 억제책이 잇달아 발표되면서 서울 전셋값이 급등세를 보였음에도 매매가 상승폭이 전셋값 오름폭을 크게 웃돈 것이다.

또 고강도 규제를 담은 ‘10·15 부동산 대책’ 이후 전세 품귀 현상에 따른 갱신계약이 늘어난 것도 전세가율 하락의 원인으로 꼽힌다. 지난해 서울 아파트 전월세에서 계약갱신청구권을 사용한 비중은 49.3%로, 전년(32.6%) 대비 급상승했다. 갱신계약을 한 임차인의 절반 가까이가 전월세 가격 인상률을 5% 이하로 낮추기 위해 갱신권을 쓴 셈이다.