상이 유공자 보상금, 기초수급 소득산정서 제외

2026년부터 43만9700원 공제

권오을 “보훈 사각지대 줄여”

국가보훈부는 올해 1월부터 기초생활보장대상자 선정을 위한 소득산정에서 상이 국가유공자가 받는 보상금 일부가 제외된다고 27일 밝혔다.



보훈부 설명에 따르면 기초생활보장급여 제도가 시행된 2000년 이후 소득산정에서 보훈급여금 중 참전명예수당과 고엽제수당, 생활조정수당, 생계지원금, 독립유공자 유족 생활지원금이 소득산정에서 제외됐지만, 보상금 항목은 전액이 소득으로 산정되어 왔다.

사진=국가보훈부 제공

보훈부는 국가를 위한 임무를 수행하는 과정에서 다친 국가유공자 본인의 보상금에 대한 공제가 필요하다는 점을 지속적으로 강조하면서 보건복지부와 협의를 진행, 일반 장애인이 공제받고 있는 장애인 연금 수준인 43만9700원을 공제하기로 합의했다. 이에 따라 올해 1월부터 전상군경과 공상군경, 재해부상군경 등 상이 국가유공자의 보상금 중에서 해당 금액(43만9700원)이 기초생활보장대상자 소득산정에서 제외, 생계급여금 지급 등에서 혜택을 받게 된다.



현재 상이 국가유공자 중 기초생활보장제도상 생계급여금을 지급받는 인원은 700여명이다. 이번 제도 개선을 통해 연간 25억원의 생계급여금을 추가로 받을 수 있을 것으로 예상된다고 보훈부는 밝혔다.

권오을 국가보훈부 장관. 뉴스1

권오을 보훈부 장관은 “국가와 공동체를 위해 희생·헌신하신 분들에 대한 생활 안정을 지원하고 보훈 사각지대를 줄이기 위한 의미 있는 발걸음”이라고 밝혔다.