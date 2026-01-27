예산안·사법개혁에 밀려 석 달째 ‘지지부진’ [관세 리스크 재점화]

특별법 국회통과 왜 늦어지나



대미투자 집행 기관·기금 설립이 골자

與 당론 발의 등 법안 5건 제출됐지만

소관 재경위서 단 한 번도 논의 안 돼

지난해 10월 경주에서 열린 한·미 정상회담을 계기로 양국의 관세협상이 극적 타결된 이후 석 달이 흘렀지만, 국회의 입법 후속조치는 제자리걸음이다. 연말 예산안 협상과 사법개혁을 둘러싼 여야 대치 정국이 계속되면서 다른 입법 이슈들이 후순위로 밀린 영향이 컸다는 분석이 나온다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 관세 인상의 배경으로 언급한 ‘한국 국회의 승인’은 현재 국회에 계류 중인 ‘한·미 전략적 투자관리를 위한 특별법’(대미투자특별법)의 처리를 의미한 것으로 보인다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 10월 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

양국은 지난해 10월 말 한국이 미국에 3500억달러 규모의 투자를 집행하는 대신, 미국은 한국산 자동차 및 부픔 등에 대한 관세를 25%에서 15%로 인하하기로 합의했다. 이후 양국은 11월14일 이런 내용을 담은 ‘양해각서(MOU)’를 체결했다. 관세 인하의 시점은 MOU 이행을 위한 법안이 한국 국회에 제출되는 달의 1일자로 소급 적용하기로 했다.



이 같은 합의의 후속 이행 차원에서 여당인 더불어민주당은 지난해 11월26일 대미투자특별법을 당론으로 발의했다. 대미투자를 집행하는 한미전략투자공사와 한미전략투자기금을 20년 한시로 설립하고, 기금은 정부와 한국은행 등의 위탁자산 등으로 조성하는 내용이 골자다.



비슷한 내용의 법안이 총 5건 발의됐지만, 정작 소관 상임위원회인 국회 재정경제위원회에선 법안 논의가 단 한 차례도 진행되지 않았다.



조세, 예산, 금융, 경제 전반의 정책을 총괄하는 재경위는 연말까지는 예산안과 관련한 세법 개정안을 집중적으로 심의했고, 이달 들어서는 인사청문회 준비에 매진해왔다. 국회 내 상대적으로 시급한 현안이 많았던 만큼 대미투자특별법에 대해서는 ‘급할 것 없다’는 심리가 작용한 결과라는 비판이 나온다.



재경위 소속 국민의힘 관계자는 “관세의 위법성에 대한 미국 연방대법원의 판결이 남아있기도 하고, 관세는 이미 낮아진 상황인 만큼 민주당이나 정부 쪽에서는 급할 게 없다, 상황을 봐가면서 하겠다는 분위기가 있었던 것 같다”며 “일단 법안만 냈지 여당 쪽에선 특별법 관련 언급이 한마디도 없었다”고 설명했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

몇 개월째 이어지는 고환율도 법안 통과 지연의 원인으로 지목된다. 환율이 높아진 상태에서 법안이 통과돼 실제 투자가 집행될 경우 국내에 미치는 영향은 더욱 커질 수밖에 없다. 구윤철 부총리 겸 재경경제부 장관도 지난주 외신 인터뷰를 통해 “한국의 3500억달러 대미투자는 올해 상반기 중 본격 집행되기 어렵다”고 밝힌 바 있다.



트럼프 대통령의 관세 인상 소식이 알려진 후 국회는 오전 재경위 여당 당정회의를 시작으로 분주한 모습을 보였다. 오후에는 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장과 야당 간사인 국민의힘 박성민 의원 등이 여한구 통상교섭본부장으로부터 보고를 받았고, 민주당 한정애 정책위의장 등 여당 정책라인도 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관으로부터 보고를 받았다. 구 부총리는 국민의힘 임이자 재경위원장 등에게도 관련 보고를 했다.



민주당은 한·미 관세협상 합의 이행을 위해 법안통과에 나선다는 방침이다. 다만 야당에서 요구하는 ‘국회 비준 필요성’은 반대하고 있다. 김현정 원내대변인은 이날 오전 국회 비공개 원내대책회의 후 기자들과 만나 “기본적으로 비준대상이 아니다”고 했다. 국민의힘은 국회 비준동의안 처리를 요구하고 있다. 최수진 원내수석대변인은 이날 기자들을 만나 “예산기능을 가진 국회의 비준 없이 할 수 있다는 것 자체로 어불성설”이라고 짚었다.