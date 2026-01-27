與 “대미투자법 2월 중 처리”… 野 “비준절차 외면 정부 책임”

‘트럼프 관세 재인상’ 대응 분주



與 “정상적 법안 발의·심의 절차 중

정부도 내달 처리 요청… 野 협조를”



송언석 “대통령에 모든 책임 있어”

野 “예고된 참사… 불확실성 내몰아”

대한민국 국회는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령의 돌연한 ‘관세 인상’ 방침에 분주한 대응 모습을 보였다. 트럼프 미국 대통령이 인상 이유로 한·미 관세협상 양해각서(MOU)의 후속 법적 절차를 대한민국 입법부가 미이행하고 있다고 주장한 것에 대한 대책 마련에 나섰다. 국회 상임위원회 차원의 관련 회의가 이날 잇따라 열렸고, 집권여당이자 과반수 의석을 점유하고 있는 더불어민주당은 이행 내용을 담은 대미투자특별법은 정상적인 과정을 통해 처리하겠다며 수습에 나섰다. 국민의힘은 트럼프 대통령의 관세 인상 방침을 외교적 참사라고 지적하며 정부·여당 책임론을 제기했다.

임이자 재정경제기획위원회 위원장이 27일 국회 재경위원장실에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 만나 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 인상 언급에 따른 대응을 논의하고 있다. 공동취재사진

◆與 “대미투자특별법, 2월 중 정상처리”



국회 재정경제기획위 여당 의원들은 오전 국회에서 당정 정책조정회의를 가졌다. 당초 설 연휴 민생안정 대책 논의 등이 안건이었으나 새벽 트럼프 대통령 발표 후 관세 관련 대응 방안이 주로 논의됐다. 여당은 ‘정상처리’에 방점을 찍었다. 간사인 정태호 의원은 회의 후 기자들과 만나 “분명히 말하는 것은 정상적으로 법안 발의, 심의 절차를 거쳐가고 있다”며 “지난해 11월 말 법안을 발의했고 12월 의원 개인 발의로 4건이 올라왔다. 12월은 정례적으로 새해 예산안 관련 세법 개정안을 집중적으로 심의하는 달이고, 1월은 (이혜훈 기획예산처 장관 후보자) 인사청문회 때문에 심의 여건이 아니었다”고 말했다. 이어 그는 “정상적으로 보면 2월에 심의하는 절차에 들어가게 된다”며 “2월 재경위(여야) 간사들이 협의해 매달 첫째, 셋째 주에 전체회의를 열려고 한다”고 했다. 그는 정부도 2월 중 처리를 요청했다고 설명하면서 한국정부나 국회가 법안을 의도적으로 지체한다는 지적은 한국 국회 상황을 잘 알지 못한 데서 온 거 아닌가 생각한다고 했다.



정 의원은 “트럼프 대통령도 ‘ratify(비준)’란 용어를 쓰진 않고 ‘enact(법 제정)’라는 용어를 쓴 것 같다. 그런 것을 보면 미국 쪽도 이를 입법사항으로 보는 것 같다”며 “국민의힘도 비준이냐 법률이냐 소모적 논쟁을 하기보다 적극 입법 과정에 협조해달라”고 요청했다.

정태호 더불어민주당 의원(왼쪽)과 송언석 국민의힘 원내대표. 연합뉴스

◆野 “발의 후 정부 아무 요청도 없어”



송언석 원내대표는 이날 국회 원내대책회의에서 “이재명 대통령과 정부는 국회의 비준이 필요한 중대한 통상 합의를 체결해놓고 비준 절차를 외면해왔다”며 “모든 책임은 대통령과 정부에 있다”고 꼬집었다. 송 원내대표는 “지난해 11월 말 민주당이 대미투자특별법을 발의한 이후 정부는 이 사안에 대해 국회에 아무런 요청도 없었다”며 이런 상황이 다가올 것을 전혀 파악하지 못하고 손 놓고 있었다는 방증”이라고 비판했다. 그러면서 “대미 통상 상황을 파악하기 위해 지금 당장이라도 국회에서 긴급 현안 질의를 열자”고 제안했다.



최보윤 수석대변인은 논평에서 “이번 사태는 예고된 참사”라며 “지금 필요한 것은 변명이 아니라 즉각적인 수습과 재발 방지”라고 지적했다. 최 수석대변인은 “대미 통상 상황을 점검하고 책임 있는 논의를 통해 국익과 신뢰를 회복하는 데 머리를 맞대야 할 때”라고 강조했다.



국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 의원들도 별도 성명을 내고 “이재명 집권 여당의 독선과 무능함에 대한 대가는 대한민국을 또다시 충격과 불확실성으로 내몰고 있다”며 “이재명정부와 민주당은 작년 관세협상 이후 대미 투자와 관련해 미국과 어떠한 논의가 오갔는지, 국민들께 숨기고 있는 협의 과정이나 내용이 있는지 지금이라도 투명하게 공개하라”고 촉구했다.