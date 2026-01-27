韓·加 CEO 대화

26일(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 한국경제인협회와 캐나다기업연합회가 공동 주최한 ‘제3차 한국-캐나다 CEO 대화’ 참석자들이 박수를 치고 있다. 앞줄 왼쪽부터 구본승 KTE 사장, 샌디 테일러 캔두 에너지 최고경영자(CEO), 이용철 방사청장, 메건 로치 루츠 CEO, 강훈식 대통령 비서실장, 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관, 골디 하이더 캐나다기업연합회 CEO, 김창범 한경협 부회장, 로버트 프랭키, 조 롬바드.



한국경제인협회 제공