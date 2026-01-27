재경 포항인들, 고향사랑기부로 ‘새해 첫 나눔’… 끈끈한 고향 애정 확인

재경 포항인 신년인사회서 기부금 전달, 현장 기부도 이어져

2026년 신년인사회서 기부금 전달 및 특산물 홍보 부스 운영 등 활발한 교류

경북 포항시는 26일 서울 더 플라자호텔에서 열린 ‘2026년 재경 포항인 신년인사회’에서 재경 출향인들이 고향 발전을 염원하는 마음을 담아 고향사랑기부금을 기탁하며 뜨거운 고향 사랑을 실천했다고 27일 밝혔다.

이날 행사에는 김정배 전 문화체육관광부 차관, 박종호 재경포항향우회장, 이재원 재경흥해향우회장, 이정자 재경포항여자중고등선후회장 등 수도권 각계각층에서 활동 중인 주요 인사들이 고향 포항의 발전에 힘을 보탰다.

26일 서울 더 플라자호텔에서 열린 ‘2026년 재경 포항인 신년인사회’에서 재경 출향인들이 고향 발전을 염원하는 마음을 담아 고향사랑기부금을 기탁한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 김일만 포항시의회 의장, 이정자 재경포항여자중고등선후회장, 이재원 재경흥해향우회장, 박종호 재경포항향우회장, 이강덕 포항시장). 포항시 제공

박종호 재경포항향우회장은 “새해를 맞아 고향 선후배들과 함께 포항에 실질적인 힘을 보탤 수 있어 매우 뜻깊다”며 “타향에서도 고향 포항이 더 살기 좋은 도시로 발전할 수 있도록 향우회 차원의 관심과 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이강덕 포항시장은 “변함없는 애정으로 고향의 든든한 버팀목이 되어주시는 재경 출향인분들께 깊은 감사를 드린다”며, “기탁해주신 소중한 기부금은 취약계층 지원과 주민 복지 향상 등 포항의 구석구석을 살피는 사업에 소중히 사용하겠다”고 말했다.

한편, 포항시는 이날 행사장에 고향사랑기부제 및 지역 농수산물 홍보 부스를 운영해 향우들의 눈길을 사로잡았다.

과메기, 한라봉, 딸기 등 포항의 우수 특산물 홍보 코너는 고향의 맛을 그리워하는 향우들로부터 호응을 얻었으며, 현장 기부도 이어지는 등 고향 사랑의 열기를 더했다.