㈜삼원강재, 노사 한마음으로 지역 소외계층 돕기 성금 기탁

㈜삼원강재 임직원 십시일반 모은 1525만 원 포항시에 전달

경북 포항시는 국내 자동차 부품 소재 산업을 선도하는 ㈜삼원강재가 새해를 맞아 지역사회의 소외된 이웃을 돕기 위해 노사가 함께 따뜻한 나눔의 손길을 전했다고 27일 밝혔다.

삼원강재는 27일 시청 대외협력실에서 지역 저소득층 및 취약계층 지원을 위한 성금 전달식을 가졌다.

삼원강재는 27일 시청 대외협력실에서 지역 저소득층 및 취약계층 지원을 위한 성금 전달식을 가진 가운데 장상길 포항시 부시장, 김신 복지국장 등과 함께 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 행사에는 삼원강재 이동현 공장장, 이영운 상무, 오광식 차장, 이동열 노동조합위원장이 참석해 노사가 한마음으로 모은 성금 1525만 4000원을 전달했다.

이번 성금은 삼원강재 임직원들이 십시일반 정성을 모아 마련한 것으로, 추운 겨울철 어려움을 겪고 있는 지역 내 이웃들의 생계비 및 복지 사업에 사용될 예정이다. 특히 노사가 함께 참석하여 상생과 화합의 의미를 더했다.

삼원강재 이동현 공장장은 “임직원들의 작은 정성이 지역사회에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며, “앞으로도 삼원강재는 우수한 기술력을 바탕으로 경제 발전에 기여함은 물론, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지속적인 나눔 활동을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

장상길 포항시 부시장은 “경기 침체 등 어려운 경영 환경 속에서도 성금을 기탁해 주신 삼원강재 임직원 여러분께 진심으로 감사드린다”며, “보내주신 소중한 성금은 겨울철 어려움을 겪는 이웃들에게 큰 힘이 될 수 있도록 전달하겠다”고 화답했다.

한편, 삼원강재는 품질 엄격재인 특수강 전용 압연라인을 통한 열간압연 사업과 환강 및 선재 2차 소재가공 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있다.

특히 국내 판스프링(Leaf Spring) 시장 점유율 1위를 고수하며 대한민국 자동차 부품 산업의 핵심적인 역할을 수행하고 있는 중견기업이다.