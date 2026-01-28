현대모비스, 램프 사업부 매각 추진

佛 부품기업 OP모빌리티와 맞손

“선택과 집중… 고부가가치로 전환”

현대모비스가 램프 사업부 매각을 추진한다. 급변하는 모빌리티 산업 지형에 맞춰 ‘선택과 집중’을 통한 사업 효율화를 꾀하겠다는 취지다.



현대모비스는 글로벌 자동차 부품기업 OP모빌리티와 램프 사업 부문 거래를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 공시했다. 프랑스에 본사를 둔 OP모빌리티는 28개국에 150곳의 생산거점을 보유한 회사로 2024년 기준 연 매출이 116억5000만유로(20조원)에 달한다.



현대모비스와 OP모빌리티는 올해 상반기 매각 계약 체결을 목표로 협상에 나선다. 거래 구조, 규모 등 세부 사항은 향후 협상 과정에서 결정될 예정이다.



현대모비스는 이번 MOU 체결 이유를 “미래 모빌리티 시장에서 선택과 집중을 통해 차별화된 생존 방안을 찾기 위해서”라고 설명했다. 과거 내연기관 자동차 부품사업의 백화점식 포트폴리오로는 사업 경쟁력과 수익성을 강화하기 어렵고, 궁극적으로 지속 가능한 미래 성장을 담보하기 어렵다는 취지다. 전통적 하드웨어 부품인 자동차 램프가 차종별로 디자인과 사양이 달라 표준화가 쉽지 않은 데다 중국 업체들의 저가 공세 등을 고려한 판단으로 해석된다.



앞서 현대모비스는 지난해 최고경영자(CEO) 인베스터데이 등에서 미래 핵심 사업과 제품에 역량을 집중하고, 고부가가치 분야를 중심으로 매출 구조를 전환하겠다고 밝혔다.