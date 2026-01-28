‘영철버거’ 나눔 정신, 장학금으로 잇는다

고대, 저소득층 위해 기금 5억 조성

고려대가 1000원짜리 ‘영철버거’로 학생들의 배고픔을 달래줬던 고(故) 이영철씨의 나눔 정신을 기리는 장학기금을 조성한다. 고려대는 27일 본관 및 한투스퀘어 학생식당에서 기념패 제막식을 열고 저소득층 학생 생활비 지원 목적의 가칭 ‘영철버거 장학금’을 신설한다고 밝혔다. 학교는 일반 기부자 모금액과 학교 측 매칭 기금을 1대 1로 더해 총 5억원 규모 장학기금을 조성할 계획이라며 고인의 ‘나눔의 철학’을 지속 가능한 장학 사업으로 계승하겠다고 했다.



고인은 생전 학생들을 위해 저렴한 버거 값을 유지했고, 형편이 넉넉지 않을 때도 매달 장학금 기부와 지역사회 후원을 이어갔다. 유족은 학교의 장례 지원 비용을 장학기금으로 환원해 고인의 뜻을 이었다.