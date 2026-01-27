‘전주 마이스 데이’ 첫 개최… 컨벤션센터 건립 앞두고 산학관 협력 강화

전북 전주시가 마이스(MICE: 회의·포상관광·컨벤션·전시) 복합단지 건립 사업에 맞춰 마이스 산업 경쟁력을 강화하고 글로벌 마이스·비즈니스 이벤트 도시로 도약하기 위한 행보에 속도를 내고 있다.

전주시는 27일 전주 라한호텔에서 마이스 산업 유관 기관과 관련 전문가, 전시 주최사, 국제회의 기획사, 지역 관련 기업 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘제1회 전주 마이스 데이(MICE Day)’ 행사를 개최했다.

‘글로벌 마이스, 비즈니스 이벤트 도시, 이제는 전주입니다’를 주제로 열린 이번 행사는 2029년 전주컨벤션센터 개관을 앞두고 전주 마이스 복합단지를 중심으로 한 지역 마이스 산업 활성화 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

전주시는 이 자리에서 한국전시산업진흥회, 한국마이스협회, 한국PCO(컨벤션기획사)협회와 지역 마이스산업 및 전주컨벤션센터 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약에는 기관 간 교류와 협력 강화, 공동사업 발굴, 국내외 행사 유치 등에 상호 협력한다는 내용이 담겼다.

이어 열린 마이스 포럼에서는 전주 마이스 복합단지를 중심으로 한 지역 마이스 산업 발전 방향에 대한 논의가 이어졌다. 이상열 고양국제박람회재단 컨벤션뷰로 본부장은 ‘마이스 목적지로서 전주의 목적지 마케팅 전략’을 주제로 기조 강연을 진행했다.

이형주 VM컨설팅 대표는 ‘컨벤션센터는 어떻게 지역 커뮤니티의 중심이 되는가’를, 김소연 수원컨벤션센터 컨벤션뷰로 팀장은 ‘도시 안의 협력이 국제회의를 만든다’를 주제로 각각 발표하며, 전주시 마이스산업의 중장기 발전 방향을 제시했다.

주제 발표 이후에는 이인숙 한국관광공사 마이스실장과 윤은주 한국무역전시학회장, 한진영 한국마이스관광학회장, 이병철 경기대학교 교수, 심우석 전주대학교 교수 등 5명의 전문가가 참여해 ‘지역의 역사·문화·관광인프라 연계 마이스 레거시 창출 방안’을 주제로 토론을 이어갔다.

전주시는 향후 전주컨벤션센터를 중심으로 한 마이스 복합단지 조성에 박차를 가하는 한편, 관련 기관·전문가들과 협력해 지역 마이스산업 육성을 지속 추진할 방침이다.

우범기 전주시장은 “제1회 전주 마이스 데이는 전주의 마이스산업이 나아가야 할 방향을 함께 고민하는 의미 있는 자리”라며 “전주컨벤션센터를 중심으로 지역 산업과 문화, 역사, 관광 기반 시설을 연계한 전주형 특화 마이스 브랜드를 구축해 국제 경쟁력을 확보할 방침”이라고 말했다.