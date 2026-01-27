"범인 제보하면 17억"…베를린 암흑 몰아넣은 방화범에 '역대급 현상금'

'100만 유로' 독일 역대 최고 현상금 공고

독일 수사당국이 베를린에 닷새간 정전을 일으킨 전력망 방화범에 역대급 현상금을 내걸었다.

일간 타게스슈피겔 등에 따르면 연방검찰은 27일(현지시간) 사건 또는 범인에 관한 제보를 하면 최대 100만유로(17억2000만원)의 현상금을 주겠다는 내용의 안내 광고판을 베를린 시내에 설치했다.

사진=AP연합뉴스

현재까지 독일에서 단일 사건 용의자에 걸린 현상금으로는 전례 없는 액수다. 2019년 드레스덴의 박물관에서 1억1300만유로(1940억원) 상당의 보석을 털어간 일당에 현상금 50만유로(8억6000만원)가 걸린 바 있다. 2016년 베를린 크리스마스 마켓에 트럭을 몰고 돌진해 13명의 사망자를 낸 테러범 현상금은 10만유로(1억7000만원)였다.

당국은 이번 방화 사건을 테러 혐의로 수사 중이다. 카이 베그너 베를린 시장은거액의 현상금에 대해 "국가가 좌파 테러리스트로 추정되는 범인 검거를 최우선 과제로 삼고 있다는 분명한 신호"라고 말했다.

불은 지난 3일 오전 베를린 리히터펠데 열병합발전소 인근 고압 송전 케이블에서 났다. 전력망이 망가지면서 베를린 남서부 약 4만5000 가구와 상업시설 2200곳에 전기가 끊겼다. 전력 공급은 나흘 뒤인 7일에야 완전히 복구됐다. 이는 제2차 세계대전 이후 베를린에서 발생한 최장기간 정전으로 기록됐다.

화재 직후 불칸그루페(화산그룹)라는 좌익 극단주의 단체가 인터넷에 자백서를 공개하고 방화의 배후를 자처했다. 이 단체는 2024년 3월 테슬라 독일공장 정전을 불러온 송전탑 화재 등 2011년부터 12건의 방화 사건에 연루된 걸로 알려져 있다. 단체는 이들 화재가 발생할 때마다 범행을 자백하면서 반자본·반기술·반제국주의 메시지를 발표해 왔다.

일각에서는 자백서의 독일어가 어색하고 러시아어로 번역하면 더 자연스럽다며 러시아 공작설을 주장했다. 화재 나흘 뒤에는 '원조'를 자처하는 집단이 최근 몇 년간 불칸그루페 명의로 발생한 화재는 자신들과 무관하다고 주장하는 등 수사가 갈피를 못 잡고 있다.