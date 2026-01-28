패딩, 립밤 다음은 코코넛워터?…이재용 차 안에 포착된 음료에 관심 [수민이가 궁금해요]

‘이건희 컬렉션’ 해외 전시 기념 갈라(Gala) 출국길에 포착된 회장님의 음료

코코넛워터, 칼륨과 전해질 함량 높아 수분 보충용 음료로 각광

이재용 삼성전자 회장의 차량 안에서 포착된 음료 한 병이 화제를 모으고 있다. 의류와 신발, 생활용품까지 ‘선택만 하면 완판’으로 이어졌던 만큼, 이번에는 그가 마신 음료가 어떤 파장을 낳을지 관심이 쏠린다.

이재용 삼성전자 회장이 미국 워싱턴DC에서 열리는 '이건희 컬렉션' 전시 기념 갈라 행사 참석을 위해 출국하며 차량 내부에서 포착된 음료가 화제를 모으고 있다. 퓨어코코넛워터 쇼핑몰 캡처

이 회장은 지난 26일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 미국으로 향했다.

정장에 남색 패딩 조끼를 착용한 채 공항에 도착한 그는 서류를 손에 든 모습으로 이동했다. 이 과정에서 열린 차량 문 틈으로 음료 한 병이 카메라에 포착됐다.

해당 음료는 베트남산 코코넛워터로 알려졌다.

이 회장이 선택한 코코넛워터는 유기농 제품으로, 무지방·무설탕·무콜레스테롤·무글루텐을 표방한다. 칼륨과 전해질 함량이 높고 칼로리는 낮아 수분 보충용 음료로 각광받고 있다. 미네랄워터보다 체내 흡수가 빠르고, 장시간 이동이나 피로가 누적된 상황에서 갈증 해소에 적합하다는 평가를 받는다.

미국 볼티모어 머시 메디컬 센터의 영양사 엘리슨 매시는 “코코넛워터는 일반 스포츠음료보다 설탕과 칼로리가 낮고, 칼륨과 항산화 성분이 풍부해 운동 후나 장시간 이동 시 마시기 적합하다”고 설명한 바 있다.

칼륨은 체내 나트륨 배출을 돕고 근육 기능과 혈압, 심박수 조절에 기여한다. 항산화 성분은 활성산소를 억제해 노화와 심혈관 질환 위험을 낮추는 역할을 한다.

이 회장은 그동안 착용하거나 사용한 제품이 잇따라 품절되며 ‘완판남’이라는 별칭을 얻은 바 있다.

이 회장이 사용해 화제가 된 '란스미어골프' 패딩 조끼(왼쪽)와 소프트립스 립밤. 연합뉴스

해외 출장이나 공식 일정에서 착용·사용한 패딩 조끼와 고가 아웃도어 의류, 국정조사 청문회 당시의 립밤 등은 이러한 완판 사례의 대표적인 예로 꼽힌다.

이런 전례로 인해 이번 코코넛워터 역시 이른바 ‘이재용템’으로 떠오를지 관심이 쏠리고 있다.

한편 이 회장은 오는 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 ‘이건희 컬렉션’ 전시 기념 갈라 행사에 참석할 예정이다. 홍라희 리움미술관 명예관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가 가족들은 별도 항공편으로 미국에 도착할 것으로 알려졌다.

이번 출국길에서 포착된 코코넛워터 역시 ‘이재용 효과’의 다음 주자가 될지, 재계 총수의 소소한 선택이 또 하나의 소비 트렌드로 이어질지 관심이 모이고 있다.