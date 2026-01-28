커피 폴리페놀이 간 전이 예방…3기 대장암 환자 사망 위험 40% 낮춰

대전대학교 서울한방병원 조종관 교수 연구팀

커피 섭취량 증가할 수록 환자 예후 개선 확인

3기 대장암 환자군에서 효과 가장 뚜렷

사망 위험 40% 이상 낮추는 것으로 확인

커피가 대장암 환자의 생존율을 높이고 재발 위험을 낮추는 데 도움을 준다는 연구 결과가 나왔다. 특히 카페인 유무와 상관없이 대장암 3기 환자의 경우 효과가 가장 뚜렷하게 나타났다.

대전대학교 서울한방병원은 동서암센터 조종관 교수 연구팀이 대장암 환자 5442명을 대상으로 한 관찰연구를 통해 커피 섭취와 대장암 환자의 장기 예후 간의 연관성을 확인한 연구 결과를 발표했다고 27일 밝혔다.

커피가 대장암 환자의 생존율을 높이고 재발 위험을 낮추는 데 도움을 준다는 연구 결과가 나왔다. 사진=게티이미지뱅크

연구팀은 하루 커피 섭취량이 증가할수록 대장암 환자 예후가 개선되는 것을 확인했다.

하루 커피 섭취량 1잔 증가 시 사망 및 재발 위험은 약 4％ 감소하는데, 3잔을 마시면 약 12％ 감소했다.

커피 섭취 효과는 3기 대장암 환자군에게서 가장 뚜렷하게 나타났는데, 사망 위험을 40％ 이상 낮추는 것으로 확인됐다.

디카페인 커피도 생존율 개선 및 재발 위험 감소와의 연관성이 관찰됐다. 이는 커피의 효과가 카페인 성분 때문이 아니라 커피에 함유된 다양한 생리활성 성분이 복합적으로 작용해 긍정적인 영향을 미친다는 점을 시사한다고 연구팀은 설명했다.

조종관 교수 연구팀은 “대장암 환자의 장기 생존 관리와 생활 습관 지도에 참고할 수 있는 근거를 제시했다”며 “커피 섭취와 대장암 환자 예후와의 인과관계를 확정하기 위해서는 향후 추가적인 연구가 필요하다”고 말했다.

대전대 손창규 교수와 김준열 전공의가 함께 참여한 이번 연구는 미국암학회(AACR)에서 발행하는 공식 학술지 'Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention'(CEBP)에 온라인 게재됐다.

사진=클립아트코리아

앞서 대장암 환자들이 커피를 마시면 생존률이 높아진다는 연구 결과가 또 있었다. 커피는 디카페인 커피도 도움이 됐다.

미국 국립암연구소 저널(Journal of the National Cancer Institute)에 따르면 동국대 식품영양학과 금나나 교수 연구팀은 대장암 진단 이후 생존율 향상에 도움이 되는 식습관과 생활 습관을 체계적으로 정리한 메타분석 연구를 통해 이런 내용의 결과를 발표했다.

이 결과, 커피는 카페인이나 디카페인 여부와 관계없이 생존율 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 이는 대장암 예방에 대한 커피의 효과가 일관되게 관찰되지 않은 것과 다른 대목이다.

커피에 함유된 클로로겐산이나 폴리페놀 등은 항산화·항염 효과를 통해 간 건강을 개선하는데, 대장암 환자 사망의 주요 원인 중 하나인 간 전이를 예방하는 데 기여할 수 있다는 것이 연구팀의 해석이다.

한편 세계에서 커피 소비가 많은 국가 중 하나인 한국의 커피 수입액이 작년 처음으로 2조원을 돌파했다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난해 한국 커피 수입액은 18억 6100만달러로 전년(13억 7800만달러)보다 35% 증가했다. 사상 최고다.

작년 커피 수입액을 원화로 환산하면 2조 6500억원으로 전년보다 41% 늘었다. 원달러 환율이 높게 유지되면서 원화로 환산한 금액이 증가율이 더 높다.

우리나라 커피 수입액은 지난해 15억달러를 처음으로 돌파한 라면 수출액보다 3억 4000만달러 많았다.