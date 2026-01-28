'200억 탈세 의혹' 차은우, 국방부도 손절했다

200억 원대 탈세 의혹에 휩싸인 그룹 '아스트로' 멤버 겸 배우 차은우 관련 영상이 국방홍보원(KFN) 채널에서도 사라졌다.

28일 국방홍보원이 운영하는 유튜브 채널 'KFN 플러스'에 올라왔던 차은우 출연 영상 '그날 군대 이야기'가 현재 비공개 처리된 것으로 확인됐다.

200억 원대의 탈세 의혹을 받는 차은우가 최근 군 휴가에 나온 후 복귀한 것으로 알려졌다. 뉴시스

군 복무 중인 차은우는 작년 12월 말부터 '그날 군대 이야기' 시리즈 스토리텔러로 네 편에 걸쳐 출연해 왔다.

하지만 탈세 의혹이 제기된 이후 이 영상들은 현재 국방홍보원 채널에선 볼 수 없다.

앞서 차은우에 대한 탈세 의혹이 제기된 이후 광고계에서도 그의 광고 영상과 이미지를 내렸다.

차은우는 지난해 서울지방국세청으로부터 세무조사를 받은 후 200억원대 세금 추징을 통보받은 것으로 알려졌다.

국세청은 차은우가 자신의 모친이 세운 법인으로 소득을 분산시키는 방식으로 45%에 달하는 고율의 소득세를 회피하고, 20%대의 법인세율을 적용받으려 한 것으로 판단 중이다.

이와 관련 소속사 판타지오는 "현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니며 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정"이라고 했다.

차은우도 지난 26일 소셜 미디어에 "이번 일을 계기로 대한민국의 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지, 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다. 관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다"고 전했다.

<뉴시스>