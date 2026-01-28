박세리, 김승수와 결혼설에 “가짜뉴스 황당하고 씁쓸해”

전 골프선수 박세리가 최근 온라인상에 확산된 배우 김승수와 결혼설을 부인했다.

박세리는 27일 자신의 인스타그램을 통해 "내가 열애설을 넘어 결혼설이 났더라. 너무 황당한데 웃기기도 하고 씁쓸하기도 하고"라며 "정말 내가 연애하고 결혼하는 날엔 가짜뉴스 말고 진짜 뉴스로 말씀드리겠다"고 밝혔다.

이어 "가짜를 너무 진짜처럼 만들었다. 도대체 누가 만드는 거냐. AI가 이럴 때 쓰라는 게 아니지 않느냐. 어떻게 이런 걸 만드냐. 그분도 얼마나 난감하겠느냐"면서 "심지어는 인사를 받았다. 주민들이 축하 인사를 하고, '진짜냐'고 연락이 왔다. 팬들도 놀란 분이 엄청 많다. 여러분 믿으면 안 된다"고 설명했다.

그러면서 "남자친구 생기면 제일 먼저 뉴스에 뿌려서 완전히 각인시켜 주겠다. 보니까 2026년 1월 며칠에 결혼했더라"면서 "후배들을 위해 베풀 수 있는 일이 많이 생기면 그런 건 축하해줘도 된다. 더 많은 관심을 가져줄 부분은 앞으로 대한민국 인재들이다. 더 발굴하고 키우는데 힘을 쏟을 수 있도록 많이 도와주면 감사하겠다"고 부연했다.

마지막으로 박세리는 "여러분, 나의 연애 따위는 그렇게 중요하지 않다"며 "내가 알아서 짝이 생기면 제일 먼저 여러분들께 인사 올리겠다. 가짜뉴스 믿으면 안 된다"고 했다.

최근 유튜브 등에는 박세리와 김승수가 서울 모처에서 결혼식을 올렸다는 내용의 영상이 퍼졌다. 조회수 800만 회를 넘었으나, AI로 만든 가짜뉴스로 확인됐다.

한편 박세리는 현재 방송인으로 활동하며 골프 인재 양성 및 다양한 예능 프로그램을 통해 대중과 만나고 있다.