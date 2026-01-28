코스피 사상 첫 5100선 돌파…삼성전자 ‘16만 고지’ 넘었다

코스피 지수가 28일 사상 처음 장중 5100선을 돌파했다. 코스닥도 1100선을 넘었다.

코스피가 상승 출발해 장중 5100선을 돌파한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

코스피지수는 이날 오전 9시 20분 현재 전날보다 1.05% 오른 5138.12를 기록 중이다. 이날 코스피는 전일 대비 1.19% 상승한 5145.39에 개장했다. 전날 5084.85에 거래를 마치며 종가 기준 사상 첫 ‘5000피’를 달성한 지수는 이날 장 초반 5100선마저 넘어섰다.

삼성전자는 전 거래일 대비 1.94% 오른 16만 2600원에 거래를 시작했다. 전날 4.87% 급등하며 15만 9500원에 마감, 16만원을 눈앞에 뒀던 삼성전자는 장 시작과 동시에 16만원을 넘어섰다.

SK하이닉스도 1.25% 오른 81만원에 거래를 시작해 장 초반 51만 5000원까지 오름폭을 키웠다.

이 외에도 현대차(+1.79%), LG에너지솔루션(+10.28%), 삼성바이오로직스(+0.22%), 한화에어로스페이스(+2.36%) 등이 상승 거래 중이다.

앞서 한국에 자동차 등의 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 경고했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 하루만에 이를 철회할 수 있다는 발언을 하면서 코스피 상승에 탄력이 붙었다.