“허리 아파 쓴 1조1000억원의 배신…‘효과 확실’ 치료, 10%도 안 돼”

세계적 의학지 BMJ 분석, 비수술 요통 치료법 56개 전수 조사

서울 마포구에 사는 직장인 김모(48) 씨는 주말마다 병원을 찾는다. 3년째 괴롭히는 허리 통증 때문이다. 정형외과에서 권하는 대로 1회당 15만원이 넘는 도수치료를 패키지로 끊어 20회 넘게 받았고, ‘프롤로’라 불리는 신경 주사도 맞았다. 지난 1년간 허리에 쓴 돈만 300만원이 훌쩍 넘는다. 김 씨는 “받을 때는 좀 시원한 것 같다가도 며칠 지나면 도로 아프다”며 “치료비로 나가는 돈은 눈덩이 같은데 내 허리는 왜 그대로인지 답답하다”고 토로했다.

제미나이 생성 이미지

김 씨만의 이야기가 아니다. 일명 ‘척추 공화국’으로 불리는 대한민국에서 수많은 환자가 비수술적 요통 치료에 지갑을 연다. 충격적인 연구 결과가 나왔다. 우리가 흔히 받는 물리치료, 약물치료, 각종 시술 중 실제 효과가 입증된 건 10%에 불과하다는 것이다. 나머지는 사실상 ‘가짜 약(위약)’을 먹는 것과 별반 다르지 않다는 분석이다.

도수치료에만 1조1000억원의 실손보험금이 쏟아졌지만, 환자들의 통증은 여전히 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’라는 지적이 나온다. 뉴시스

◆“수술 안 하고 낫게 해준다”던 그 치료들의 민낯

28일 의료계에 따르면 호주 연구진이 최근 영국의학저널(BMJ) 증거 중심 의학(Evidence-Based Medicine) 온라인판에 발표한 내용은 뼈아프다. 연구팀은 전 세계 44개국에서 진행된 301건의 요통 임상 연구를 싹 긁어모아 분석했다. 수술처럼 칼을 대지 않는 비침습적 치료법 56가지를 뜯어봤다.

결과는 처참했다. 전체 치료법 중 임상적으로 ‘확실한 효과’가 있다고 증명된 건 10건 중 1건 꼴에 불과했다. 연구진은 치료 효과의 확실성을 등급(GRADE)으로 매겼다. 절반에 가까운 48%가 ‘매우 낮음’이었고, 36%가 ‘낮음’이었다. 돈과 시간을 들여 받은 치료의 대부분이 “효과가 있다”고 말하기 민망한 수준이라는 얘기다.

갑작스럽게 찾아오는 ‘급성 요통’의 경우 배신감은 더 크다. 병원에서 흔히 처방하는 스테로이드 주사나 타이레놀 같은 비마약성 진통제(파라세타몰), 심지어 허리 강화 운동조차 위약 대비 뚜렷한 효과가 없었다.

그나마 3개월 이상 아픈 ‘만성 요통’ 환자에게는 운동이나 척추 도수치료, 일부 항우울제 등이 어느 정도 효과를 보였다. 하지만 이마저도 통증을 싹 없애주는 기적과는 거리가 멀었다.

◆연간 5조원 시장…‘밑 빠진 독’에 물 붓기였나

문제는 한국 사회가 이 ‘불확실한 치료’에 천문학적인 비용을 지불하고 있다는 점이다.

건강보험심사평가원에 따르면 국내 척추 질환 환자는 연간 900만명을 넘어섰다. 국민 5~6명 중 1명은 허리 때문에 병원을 찾는 셈이다. 이로 인한 연간 총진료비는 5조원에 육박한다.

가장 눈에 띄는 건 ‘도수치료’다. 연구 결과에서 급성 요통에는 큰 효과가 없고 만성 요통에만 제한적 효과가 있다고 언급된 그 치료다.

전문가들은 의학적 근거가 부족한 고가 비급여 시술이 ‘최신 치료’로 둔갑해 남용되는 현실을 경계해야 한다고 조언한다. 뉴시스

국내 의료 현장에서 도수치료는 ‘만병통치약’처럼 권유된다. 2022년 기준 실손보험에서 지급된 도수치료 보험금만 무려 1조1000억원이다.

전체 비급여 치료 항목 중 압도적 1위다. 효과는 ‘플라시보(위약 효과)’ 수준에 가까운데, 비용은 세계 최고 수준으로 지출하고 있다는 합리적 의심이 가능한 대목이다.

◆“비싼 치료, 명의(名醫)는 아니다”

이번 연구를 주도한 호주 연구팀은 “분석 대상이 된 치료법 중 그 어떤 것도 ‘드라마틱한 효과’를 증명하지 못했다”고 못 박았다. 침술, 마사지, 전기 자극 치료(TENS) 등 우리가 흔히 접하는 22가지 비약물적 치료법 또한 효과가 있다는 증거가 불확실했다.

의료계 일각에서는 무조건적인 ‘비수술 맹신’을 경계해야 한다고 지적한다. 환자들은 당장 아프니까 비싼 비급여 시술이라도 받으면 나을 거라 기대한다.

요통은 시간이 지나면 자연스레 호전되는 경우도 많다. 의학적 근거가 빈약한 고가 시술이 ‘최신 치료’로 포장되어 남용되는 것은 아닌지 돌아봐야 할 때다.