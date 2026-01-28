“12년 숙성이라더니?” 유명 발사믹 식초, 연수 표기 논란

최근 국내에서 판매되는 수입 발사믹 식초의 숙성 연수 표기를 두고 소비자들의 주의가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

기사 특정내용과 무관. 게티이미지

(사)소비자와함께는 지난 한 달간 주요 유통 채널을 모니터링한 결과, 원제품 라벨에는 없는 숙성 연수가 온라인 상세페이지나 오프라인 가격표에 버젓이 기재되어 판매되는 사례를 다수 확인했다고 28일 밝혔다.

조사 대상에는 레오나르디, 주세페 주스티, 맹가졸리, 무씨니, 데체코, 라베키아 등 국내 소비자들에게 인지도가 높은 유명 브랜드들이 대거 포함됐다. 현지 법령상 표시할 수 없는 정보가 국내 유통 과정에서 마치 공식적인 품질 보증 정보처럼 둔갑해 확산되고 있는 것이다.

문제의 핵심은 이탈리아 모데나 지역의 IGP(지리적 표시 보호) 인증을 받은 상업용 발사믹 식초다. 이 제품들은 포도 원액과 와인 식초를 섞어 만드는데, 이탈리아 현지 법과 IGP 규정상 병 라벨에 ‘3년’, ‘12년’ 같은 숫자로 숙성 연수를 표기하는 것 자체가 금지되어 있다.

즉, 원산지 기준으로는 라벨에 숙성 연수가 없는 것이 정상이다. 그럼에도 국내 유통사들이 마케팅을 위해 임의로 숫자를 붙여 광고하면서 소비자들이 이를 객관적인 사실로 오인할 위험이 크다는 지적이다.

단체는 전통 방식의 DOP(원산지 명칭 보호) 제품과 상업용 IGP 제품의 차이를 명확히 알아야 한다고 강조한다. DOP 제품은 포도 농축액만을 사용해 장기간 숙성하며 제도적으로 그 가치를 인정받지만, 두 제품의 기준이 혼용될 경우 소비자는 저가형 제품을 장기 숙성된 고품질 제품으로 착각할 수 있다.

소비자와함께는 이번 사안이 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 및 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」상 거짓·과장 또는 소비자 기만에 해당할 소지가 있다고 보고 관계 기관의 검토를 촉구했다.

단체 관계자는 “원산지 라벨에 적을 수 없는 정보를 판매 문구로 만들어내는 구조는 소비자 혼란을 가중시킨다”며 투명한 정보 제공의 중요성을 재차 강조했다.