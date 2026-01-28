靑 "中 서해 구조물 이동, 의미 있는 진전으로 환영"

"서해서 해양권익 수호하며 '평화롭고 공영하는 바다' 만들 것"

청와대는 28일 중국이 이른바 '서해 구조물' 일부를 이동시키고 있다고 밝힌 데 대해 "그간 해당 관리 플랫폼이 여러 우려의 중심이 돼 온 만큼 이번 조치를 의미 있는 진전으로 환영한다"고 밝혔다.



청와대는 이날 "우리 정부는 잠정조치수역(PMZ) 내 일방적인 구조물 설치를 반대한다는 입장 아래 중국과 협의를 이어 왔다"며 이같이 발표했다.

이재명 대통령. 청와대 제공

그러면서 "정부는 서해에서 우리의 해양 권익을 적극 수호하는 가운데 서해를 '평화롭고 공영하는 바다'로 만들어 나가기 위한 노력을 계속해 나가겠다"고 덧붙였다.



앞서 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 전날 정례 브리핑에서 "중국 기업이 현재 관리 플랫폼 이동과 관련한 작업을 진행하고 있다"며 "기업이 자체적인 경영 필요에 따라 자율적으로 조정한 배치"라고 밝혔다.



해당 구조물은 서해 PMZ 밖으로 이동하게 될 것으로 알려졌다.



이에 앞서 이재명 대통령은 지난 7일 중국 상하이에서 가진 기자단과의 오찬 간담회에서 이 문제와 관련해 "양식장 시설이 2개 있다고 하고, 그것을 관리하는 시설이 또 있다고 한다"며 "관리하는 시설은 (중국 측이) '철수할게'라고 해서 아마 옮기게 될 것 같다"고 말한 바 있다.

<연합>