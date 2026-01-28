경찰, ‘김경 공천 상담’ 노웅래 前보좌관 참고인 소환

경찰이 김경 서울시의원의 추가 공천 헌금 의혹과 관련해 노웅래 전 더불어민주당 의원 보좌관을 지낸 김성열 전 개혁신당 수석최고위원을 불러 조사하고 있다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 28일 오전 9시30분부터 김 전 최고위원을 참고인 신분으로 소환해 조사를 진행 중이다.

사진=뉴시스

김 전 최고위원은 김 시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거 출마를 타진할 당시 금품 전달을 논의한 인물로 지목됐다. 김 전 최고위원은 당시 김 시의원과의 통화에서 “(당 공관위에게) 전략 공천으로 (후보를) 결정하기 전 상황을 뒤집어야 한다. 비용이 들 것을 예상하고 있냐”는 취지로 물은 것으로 전해졌다. 이에 김 시의원은 “(공천이) 되기만 한다면”이라고 답한 것으로 알려졌다. 경찰은 21일 서울시의회가 임의제출한 PC에서 이같은 내용이 포함된 녹음파일 120여개를 확보했다.

김 전 최고위원은 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 녹취에 거론된 민주당 관계자 중 한 명이라고 밝히며 최고위원직에서 사퇴하고, 탈당한다는 뜻을 전했다. 그는 “어떠한 불법적인 행위도 한 바 없다”며 “수사에 적극 협조하겠다”고 밝혔다.

경찰은 김 시의원이 무소속 강선우 의원에게 공천헌금 1억원을 공여한 의혹을 수사하던 중 김 시의원이 강서구청장 보궐선거를 앞두고 또다른 인물에게도 금품을 전달했다는 신고를 접수하고 수사 중이다.