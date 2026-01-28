만화 뚫고 나왔네… 바비인형 제조사, ‘165달러’ 케데헌 인형 공개

바비인형 제조사 마텔이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 주인공 캐릭터를 바탕으로 제작한인형을 공개했다.

마텔은 독일 뉘른베르크 국제장난감박람회에서 27일(현지시간) 케데헌을 모티브로 한 새 완구 제품 라인을 공개했다고 밝혔다.

마텔의 이번 제품은 작품 속 캐릭터의 모습과 성격에서 영감을 받은 원단, 섬세한 액세서리 및 패션을 반영한 것이 특징이다. 인형, 액션 피규어, 게임, 수집품 등 다양한 제품으로 구성됐으며, 마텔은 올해 중 관련 상품을 잇따라 선보일 계획이다.

회사 측은 우선 공식 판매 사이트에서 주인공 루미, 조이, 미라의 개별 인형으로 구성된 ‘아메리칸 걸 케이팝 데몬 헌터스’ 컬렉션을 예약 주문할 수 있다고 회사 측은 전했다. 가격은 개당 165달러(약 23만6000원)다.

닉 카라마노스 마텔 액션 피규어·엔터테인먼트 파트너십 담당 수석 부사장은 “케이팝 데몬 헌터스는 열정적이고 빠르게 성장하는 전 세계 팬층을 기반으로 한 진정한 글로벌 현상”이라며 “넷플릭스와의 긴밀한 파트너십 덕분에 팬들의 요구에 부응하는 놀라운 일정으로 신속하게 제품을 출시할 수 있었다”고 말했다.