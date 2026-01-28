원·달러 1430원대로 뚝…트럼프 “달러 가치 훌륭” 언급 결정타

28일 원·달러가 장 초반 1430원대 초반을 유지하고 있다. 이날 환율은 전일보다 15.2원 하락한 1431원으로 장을 시작했다. 미국 연방정부 셧다운 우려가 커진 상황에서 도널드 트럼프 대통령이 달러 약세를 용인하는 발언을 내놓자 달러 가치가 4년 만에 최저 수준으로 하락한 데 따른 영향이다.

이번 달러 환율 급락은 ‘킹달러’ 기조가 경제 펀더멘털보다 정치적 의지에 의해 전환점을 맞는 모습으로 해석된다. 미 행정부의 약달러 용인 신호, 통화정책 불확실성이 맞물리며 나타난 거시적 하락 압력이란 것이다. 트럼프 대통령이 27일(현지시간) 달러 가치 하락에 대해 “달러 가치가 아주 훌륭하다. 아주 잘 하고 있다”고 언급한 것은 현재의 약세 흐름을 방치 또는 유도하겠다는 의중으로 읽혀 달러 매도세를 부추겼다.

28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 현황이 표시되어 있다. 뉴스1

미국이 더 이상 강달러를 지지하지 않는다는 신호로 받아들인 시장은 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스를 2022년초 이후 4년 만에 최저 수준인 95.5선까지 추락시켰다.

미국 소비자신뢰지수가 팬데믹 시기보다 나쁘다는 소식도 달러 약세를 자극했다.

대외적으로는 미·일 통화 당국의 공동 외환시장 개입 가능성에도 무게가 실린다. 엔화 강세를 유도해 달러 독주를 제어하려는 양국 당국의 움직임이 포착되면서 엔·달러 환율이 급락했고, 원화 역시 이에 동조하며 강한 동반 강세를 보이고 있다. 가타야마 사쓰기 일본 재무상은 필요시 미국 당국과 긴밀하게 공조하겠다면서 ‘레이트 체크’ 시행 여부에 대한 답변은 거부했다.

이번 주말 예정된 미 연방정부의 부분 셧다운 위기와 차기 연방준비제도(Fed) 의장 지명을 둘러싼 불확실성 역시 달러의 안전자산 매력을 반감시키는 요인으로 작용하고 있다. 시장에서는 차기 의장으로 통화 완화 정책을 선호하는 비둘기파 인사가 지명될 것이라는 관측이 힘을 얻고 있다.

시장의 시선은 환율의 향방을 가늠할 기준이 될 27∼28일(현지시간) 연방공개시장위원회(FMOC) 결과에 쏠린다. 기준금리 동결이 유력하지만 제롬 파월 연준 의장이 최근 달러 약세와 연준의 독립성 문제에 어떤 입장을 내놓느냐가 관건이란 전망이다.