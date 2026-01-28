이해찬 前총리 빈소 이틀째 추모발길…야당 인사들도 조문

반기문·정몽준 조문…윤상현 "진영 달라도 애도 표하는 게 도리"

김민석·정청래·유시민, 상주 역할…재계 발길도 이어져

고(故) 이해찬 전 국무총리 별세 이틀째인 28일 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장에는 조문객들의 발길이 이어졌다.



김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표, 김부겸 전 총리, 유시민 작가는 전날에 이어 이날도 오전부터 빈소를 지키며 상주 역할을 했다.

정몽준 아산재단 이사장이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 묵념하고 있다. 연합뉴스

한병도 원내대표와 이언주·강득구·이성윤·문정복·황명선 최고위원, 조승래 사무총장 등 당 지도부도 이른 오전부터 빈소를 찾았다.



오전에는 입관식이 엄수됐다. 김 총리와 정 대표, 김 전 총리, 유 작가 등은 유가족과 함께 입관을 지켜본 것으로 전해졌다.



고인이 국무총리로 재직하던 2004년 외교통상부 장관이었던 반기문 전 유엔 사 무총장은 조문 뒤 기자들에게 "이 전 총리를 모시고 일하면서 많은 감명을 받았다"며 "우리나라가 앞으로 더 나아가야 하는데 큰 지도자를 잃었다"고 추모했다.



7선 의원을 지낸 정몽준 아산재단 이사장은 "13대 국회부터 같이 일하며 가깝게 지냈다"며 "의정 생활을 같이하면서 많은 것을 배웠다"고 회고했다.



전날에 이어 이날도 빈소를 찾은 권오을 국가보훈부 장관은 "민주주의 초석을 올리는 고비마다 큰 역할을 했다"며 "대한민국을 위해 하실 일이 많은데 너무 일찍 가신 것 같다"도 애도했다.



강유정 청와대 대변인도 이날 오전 조문했다.



국민의힘 인사들의 추모 행렬도 이어졌다.



국민의힘 윤상현 의원은 조문을 마치고 나와 "정치와 국가에 헌신하고 봉사한 분"이라며 "진영이 다르더라도 애도를 표하는 것이 정치의 도리"라고 했다.



김성태 전 의원은 "대한민국 민주주의를 얘기할 때 빼놓을 수 없는 큰 어른"이라고 말했다.



경제계에서는 서정진 셀트리온그룹 회장, 손경식 한국경영자총협회장, 김기문 중소기업중앙회 회장 등이 빈소를 찾았다.



이 전 총리 영정 사진 옆에는 전날 이재명 대통령이 추서한 국민훈장 무궁화장이 놓였다.

