한파주의보 다시 발효…서울시, 한파 종합상황실 24시간 가동

서울시는 잠시 해제됐던 한파주의보가 이틀 만에 다시 발효됨에 따라 한파 종합지원상황실을 가동하고 자치구·유관기관과 협력해 시민 보호와 취약시설 안전관리를 강화한다고 28일 밝혔다.



한파주의보는 지난 19일부터 약 일주일간 지속되다가 26일 오전 10시 일시 해제됐으나 이날 오후 9시를 기점으로 서울 동북권·서남권·서북권에 다시 발효된다.

영하 10도 안팎의 추위가 기승을 부린 서울 명동에서 두꺼운 외투와 방한용품으로 중무장한 외국인 관광객들이 길을 걷고 있다. 연합뉴스

시는 한파주의보가 발효된 21개 자치구와 함께 한파 종합지원상황실을 가동하고 24시간 비상 대응체계를 유지한다. 상황실은 상황총괄반·생활지원반·에너지복구반·의료방역반·구조구급반으로 구성된다.



한파로 인한 인명 피해를 예방하기 위해 취약 어르신에게 전화해 안부를 확인하고 저소득 어르신에게는 도시락·밑반찬을 배달한다. 거리 노숙인 상담과 밀집 지역 순찰을 강화하고 방한용품을 지급한다.



한파특보가 발효된 기간 자치구 청사 20곳을 24시간 개방해 한파 응급대피소로 운영한다. 신청사 건립으로 임시 청사를 사용하는 강북구는 응급대피소 운영에서 제외된다.



아울러 시는 28∼31일 '동파 경계' 단계를 발령하고 수도계량기가 동파될 경우 신속하게 복구할 수 있도록 대응 체계를 가동한다.



수도계량기 지시부가 깨지거나 부푸는 등 동파 의심 증상이 나타나면 파손이나 누수로 이어질 수 있는 만큼 120다산콜재단, 관할 수도사업소, 아리수 사이버고객센터에 신고하면 된다.



지난 27일까지 수도계량기 동파는 서울에서 총 1천476건 발생했다. 시는 "최근 3년 평균인 2천801건에 비해 약 47% 감소했다"며 "동파 예방 홍보와 사전 대응을 강화한 결과"라고 설명했다.



한병용 서울시 재난안전실장은 "주춤했던 한파가 다시 찾아온 만큼 24시간 상황관리체계를 가동해 취약계층 보호와 현장 순찰을 강화하겠다"며 "가급적 야외 활동을 자제하고 외출시 보온에 각별히 유의해 주시길 바라며 주변 어르신과 취약 이웃의 안부도 함께 살펴주시길 당부드린다"고 말했다.

<연합>