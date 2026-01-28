제네시스, 럭셔리한 오프로더 ‘엑스 스콜피오 콘셉트’ 공개

27일(현지시각) UAE 룹알할리 사막에서 열린 ‘제네시스 데저트 프리미어’ 행사서 최초 공개

엑스 스콜피오 콘셉트. 사진=제네시스 제공

제네시스 브랜드가 27일(현지시각) 아랍에미리트 룹알할리(Rub' al Khali) 사막에서 ‘제네시스 데저트 프리미어 행사(Genesis Desert Premiere)’를 개최하고 익스트림 오프로드 콘셉트카인 ‘엑스 스콜피오 콘셉트(X Skorpio Concept)’를 세계 최초로 공개했다.

이날 공개된 콘셉트카는 오프로드 레저를 즐기는 고객의 라이프스타일에서 영감을 얻어 디자인된 모델로 기존 오프로드 차량과는 차별화된 고급스러운 디자인과 강력한 주행 성능을 동시에 갖췄다.

현대차그룹 글로벌디자인본부 최고 디자인책임자(CDO) 겸 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 루크 동커볼케 사장은 “엑스 스콜피오 콘셉트는 제네시스만의 디자인 철학을 기반으로 혹독한 지형도 가로지를 수 있도록 설계된 특별한 오프로드 차량”이라고 말했다.

엑스 스콜피오 콘셉트. 사진=제네시스 제공

콘셉트 이름인 ‘스콜피오(Skorpio)’는 혹독한 환경에서도 강인하게 생존하는 동물인 전갈에서 영감을 받았다. 극한의 조건에서 우아함을 잃지 않고 강력한 성능을 보여주겠다는 콘셉트 모델의 지향점을 담고 있다.

콘셉트카의 외형은 전갈의 아치형 꼬리와 같은 유려한 곡선이 차체를 따라 흐른다. 전면은 제네시스의 시그니처인 투라인 헤드램프와 함께 균형과 대칭미를 강조했다.

외부 패널은 견고함을 유지하면서도 오프로더가 요구하는 기능을 담았다. 이 차는 극한 환경에서 신속한 차체 수리가 가능하도록 설계돼 실용성을 극대화하고 있다.

엑스 스콜피오 콘셉트 실내. 사진=제네시스 제공

반면 실내는 제네시스의 개발 언어를 따른다. 실내는 신체 움직임이 상대적으로 많은 오프로드 차량에서 운전자가 편안함과 집중력을 유지할 수 있도록 설계됐다.

인체공학적인 시트와 직관적인 공조/인포테인먼트 조작계를 갖췄으며 거친 주행 환경에서 탑승자의 안전을 확보하는 그랩 핸들이 배치됐다. 또 운전자와 동승자 모두 주행 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 슬라이딩 디스플레이가 장착됐다.

이와 함께 모래언덕 등 험로에서의 최적화된 주행을 위해 ▲고성능 내연기관 엔진 ▲18인치 비드락 휠 및 40인치 오프로드 전용 타이어 ▲전용 서스펜션 ▲브렘보 브레이크 등이 장착됐다. 특히 유리섬유, 카본섬유, 케블라 등의 소재를 활용해 차체 경량화와 내구성을 동시에 확보했다.

루크 동커볼케 사장은 “이번 엑스 스콜피오 콘셉트는 오프로드 내구 레이스 전문가들이 직접 설계에 참여하고, 전문 업체로부터 공급받은 부품들을 실제 적용하는 등 제네시스만의 또 다른 가능성을 보여주는 모델”이라고 말했다.

한편 이날 제네시스는 ‘엑스 스콜피오 콘셉트 공개’에 이어 세 가지 감성 영역을 중심으로 전개하는 ‘콘셉트 모델 출시 전략’을 새롭게 소개했다.

제네시스는 기존 콘셉트 모델들을 ‘럭셔리(Luxury)’, ‘스포츠(Sport)’, ‘쿨(Cool)’이라는 세 가지 감성 영역을 기준으로 세분화하고, 향후 모델에도 동일하게 적용해 브랜드의 무한한 확장 가능성을 표현해 나갈 계획이다.

루크 동커볼케 사장은 “콘셉트 모델은 우리의 비전에 영감을 주고 고객과의 감성적 유대를 형성하는 매개체”라며 “세 가지 감성 영역을 담아낸 콘셉트 모델을 통해 고객이 원하는 디자인과 미래 기술을 지속적으로 제시해 나갈 것”이라고 말했다.