"손글씨 스타일로 표현 폭 넓힌다"…카페24, '동동·쑥쑥 라이트 버전' 폰트 출시

기존 굵기에 라이트 버전 추가…제목은 굵게, 본문은 가늘게 조합해 활용 가능

카페24, 온라인 사업자 지원 위해 폰트 35종 제공

온라인 사업자가 쇼핑몰 상세페이지나 배너에서 손글씨 감성을 살린 폰트(Font, 서체)를 활용해 콘텐츠의 가독성과 표현 선택지를 넓힐 수 있게 됐다.

글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24(대표 이재석)'는 손글씨 스타일 폰트 '카페24 동동'과 '카페24 쑥쑥'의 라이트 버전을 선보였다고 28일 밝혔다. 기존에는 표준(레귤러) 굵기만 있었는데, 이번에 라이트 버전을 추가해 같은 글꼴 안에서 굵기를 달리 선택해 쓸 수 있게 됐다. 제목에는 레귤러를, 본문에는 라이트를 적용하는 식으로 활용하면 전체적으로 같은 분위기를 유지하면서도 정보의 중요도를 눈에 띄게 구분할 수 있어 가독성이 높아진다.

'카페24 동동'과 '카페24 쑥쑥'은 손글씨 스타일 폰트다. 손으로 직접 쓴 듯한 자연스러운 획과 불규칙한 리듬감이 특징이다. 상대적으로 딱딱한 느낌을 주는 '고딕'이나 '명조' 계열 폰트와 달리 친근한 분위기 연출에 활용할 수 있다.

동동 라이트는 동글동글한 글자 모양을 유지하면서 획을 가늘게 해 부드럽고 따뜻한 느낌을 더했다. 유아·키즈 상품을 판매하거나 학부모를 대상으로 포근한 느낌을 전하는 콘텐츠나 설명 문구, 보조 문구, 안내문처럼 가독성이 중요한 콘텐츠에 활용할 수 있다. 쑥쑥 라이트는 연필로 빠르게 적은 듯한 또렷한 필기감을 살려 제작했다. 10대·청소년 대상 신학기 프로모션이나 이벤트처럼 눈에 띄는 개성이 필요한 콘텐츠 본문이나 부가 설명에 활용할 수 있다.

예를 들어 '신학기 특가 이벤트'라는 제목은 동동 레귤러로, '아이들과 함께하는 새 학기, 지금 준비하면 3월이 편해요'라는 설명 문구는 동동 라이트로 조합하면 같은 손글씨 감성을 유지하면서도 제목과 본문이 자연스럽게 구분된다.

이번 출시로 카페24가 제공하는 무료 폰트 수는 총 35종으로 늘었다. 카페24 폰트는 '오픈폰트 라이선스(OpenFont License)'로 제공돼 개인·기업 등 모든 이용자가 상업적으로 자유롭게 이용 가능하다. 카페24 폰트 홈페이지에서 누구나 라이선스 범위 내에서 카페24 폰트를 활용할 수 있다.

카페24는 앞으로도 계속해서 새로운 폰트를 출시하며 서비스를 고도화하고 온라인 사업자의 비즈니스 성장을 지원할 계획이다.

카페24 한 관계자는 "인기 폰트인 동동과 쑥쑥 사용자로부터 본문용으로 쓸 수 있는 라이트 굵기를 제작해달라는 요청을 받고 출시를 결정했다"며 "폰트 굵기 다양화로 같은 콘텐츠 안에서 분위기를 유지하며 강조와 설명을 자연스럽게 구분할 수 있게 됐다. 앞으로도 온라인 사업자의 콘텐츠 경쟁력을 높이는 데 도움이 되는 서비스를 계속 개발하겠다"고 말했다.

한편, 카페24에 따르면 카페24 폰트는 누적 다운로드 수 1500만회를 넘기며 다운로드가 이어지고 있다. 올해 1월 기준 누적 다운로드 수는 1579만회에 달한다. 2023년부터 2025년까지 다운로드 수의 연평균성장률(CAGR)은 약 35.61%다.