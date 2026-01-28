중랑구, 설 앞두고 중랑사랑·땡겨요상품권 63억원 발행 [지금 우리 동네는]

서울 중랑구가 설 명절을 앞두고 2월 3일과 4일 이틀간 총 63억원 규모의 중랑사랑상품권과 중랑땡겨요상품권을 발행한다고 28일 밝혔다.

이번 발행은 고물가·고금리 상황으로 위축된 소비 여건 속에서 구민의 가계 부담을 완화하고 지역 내 소상공인의 매출 기반을 뒷받침하려는 취지다. 중랑구는 2020년부터 운영 중인 중랑사랑상품권은 누적 발행액 1666억원을, 2024년부터 운영한 중랑땡겨요상품권은 누적 발행액 15억원을 각각 기록했다고 전했다.

서울 중랑구 청사 전경. 중랑구 제공

중랑사랑상품권은 2월 4일 오후 1시부터 서울페이플러스 앱에서 5% 할인된 가격으로 판매한다. 1인당 구매 한도는 50만원이며 사용기한은 구매일로부터 5년이다. 연말정산 시 30% 소득공제 혜택을 적용받을 수 있고 전통시장과 음식점, 제과점 등 지역 내 가맹점 8200여곳에서 사용할 수 있다. 가맹점 정보는 서울페이플러스 앱에서 확인 가능하다.

중랑땡겨요상품권은 2월 3일 오전10시부터 같은 앱에서 15% 할인된 가격으로 판매하며 1인당 구매 한도는 20만원이다. 사용기한은 구매일로부터 1년으로 연말정산 시 30%의 소득공제가 적용된다.

류경기 중랑구청장은 “앞으로도 지역 경제 전반에 온기를 전할 수 있는 다양한 정책들을 추진해 나가겠다”고 말했다.