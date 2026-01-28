대운맞이 ‘진접굿’ 보며 소원 빌어볼까

무형유산 이용녀 만신 공연

2월 28일 남산국악당서

황해도에서 내려오는 전통의 ‘진접굿’. 무당이 자신이 모시는 신령에게 진찬을 차려 올리고, 단골과 공동체의 무사태평·무병장수·부귀공명·소원성취를 기원하는 의식이다.

서울남산국악당은 2월28일 새해대운맞이 ‘진접굿’ 공연을 선보인다고 28일 밝혔다. 공연자는 국가무형유산 제90호 황해도평산소놀음굿 전승교육사로서 국무(國巫)로 불리는 이용녀(사진) 만신이다. 한 해의 액운을 씻고 복을 기원하는 전통 의례인 진접굿을 극장 무대 위에서 온전히 만날 수 있는 자리다.



이용녀 만신은 1988년 내림굿을 받은 이후 외할머니였던 당대 최고 무당 신촌 만신류의 굿을 계승·전승했다. 막힘없는 굿으로 정평이 나 있는데, 이번 공연에서는 굿하기 전에 장구와 징을 울려 굿청을 정화하는 신청울림과 일월맞이, 칠성거리, 성수거리, 장군거리, 대감거리, 마당거리 등 진접굿의 주요 거리들을 풀어낸다. 공연 시간이 무려 365분에 달할 예정.



기획·연출을 맡은 진옥섭은 “이번 ‘진접굿’은 새해를 맞아 신에게 감사하고 사람의 삶을 위로하는 전통 의례의 본래 의미를 무대 위에 온전히 담아내고자 한 공연”이라고 전했다.