인천경제청 홍준호 차장 경찰에 고발… “교직원 아내 일반적 감면, 고발 사실과 달라”

인천경제자유구역청장 직무대행인 홍준호 차장(이사관)과 인천경제청 관할 교육기관에서 대관 업무를 담당 중인 그의 아내가 뇌물 혐의로 경찰에 고발됐다. 인천경제청은 관내 경제자유구역의 개발 방향 수립 및 각종 인허가를 처리한다. 지역 정치권을 중심으로 앞서 홍 차장에 대해 ‘공직자의 이해충돌 방지법’ 등 관련법 위반 소지가 있다고 비판했다.

시민단체 서민민생대책위원회는 뇌물 혐의 등으로 홍 차장과 그의 아내 A씨를 서울경찰청에 고발했다고 28일 밝혔다. A씨는 지난해 8월부터 채드윅송도국제학교의 대외협력·발전 부교장으로 활동해 왔다.

이 단체는 전날 제출한 고발장에서 “홍 차장은 외국인학교·국제교육시설과 관련한 행정·정책적 권한을 행사하는 지위에 있다”며 “그런데도 학비가 연간 수천만원에 달하는 채드윅에 자녀가 재학하면서 고액의 학비 감면 혜택을 받았다”고 주장했다.

1450명이 재학 중인 채드윅은 국내 교육기관에 비해 학비가 월등히 비싸다. A씨는 1인당 연간 4000만∼5000만원에 달하는 자녀 2명의 수업료 절반가량도 지원받고 있는 것으로 전해졌다.

단체는 이어 “통상적인 공개 장학제도나 명확한 내부 기준에 따랐다고 보기 어려운 방식으로 학비 감면 혜택을 제공받은 것은 사회통념상 허용되는 범위를 현저하게 초과하는 경제적 이익에 해당한다”고 덧붙였다. 뇌물죄 등에 해당한다고 보면서 “홍 차장이 채드윅과 관련한 행정 권한을 행사할 수 있는 상태에서 직무 관련성으로 (혜택이) 제공됐을 가능성을 배제할 수 없다"고 명기했다.

이에 대해 홍 차장은 “아내가 해당 기관의 교직원이라 적법하게 이뤄진 수업료 감면이었다. 다시 말해 본인과는 아무런 관련이 없으며, 동시에 접수된 고발장의 내용은 사실과 다르다”고 해명했다.