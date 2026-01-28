딸 주애와 함께 참관

김정은, 대구경 방사포 시험사격 참관 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 27일 성능을 개량한 대구경 방사포 시험발사를 참관했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 김 위원장의 딸 주애도 시험사격을 참관했다. 2026.1.28 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-01-28 06:38:48/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

김정은 북한 국무위원장과 딸 주애가 27일 성능을 개량한 초대형방사포 시험사격을 함께 참관하고 있다. 북한 조선중앙통신은 28일 김 위원장과 딸 주애의 참관 소식을 전하면서 관련 사진을 공개했다.

<연합>