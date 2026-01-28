주중 美대사 “트럼프, 시진핑에 8·9월 방미 요청”

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 8월이나 9월 미국 방문을 요청한 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. AFP연합뉴스

28일(현지시간) 대만중앙통신 등에 따르면 데이비드 퍼듀 주중 미국대사는 전날 홍콩에서 열린 한 행사에 참석해 “시 주석이 4월 트럼프 대통령을 베이징으로 초청했으며, 트럼프 대통령은 시 주석을 8월이나 9월 미국으로 초청했다”고 말했다. 퍼듀 대사는 “이는 미·중 당국이 협상할 시간·공간을 만들 수 있도록 하기 위한 것”이라며 “협상팀이 많은 진전을 거뒀지만 더 많은 시간이 필요하다”고 설명했다.



앞서 트럼프 대통령은 지난해 11월 시 주석과의 통화 후 4월 중국을 방문할 예정이라고 공개한 바 있다. 당시 트럼프 대통령은 시 주석에 미국 답방을 요청했다고 밝혔으나 구체적인 시기는 언급하지 않았다.



앞서 스콧 베선트 미 재무장관은 지난 22일 폴리티코 인터뷰에서 올해 미·중 정상이 많으면 4차례 만날 수 있다고 밝히기도 했다. 4월 트럼프 대통령의 방중과 뒤이은 시 주석 방미에 더해 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의, 12월 미국 플로리다주 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 양국 정상이 만날 수 있다는 것이다.



퍼듀 대사는 미·중 양국이 부산 정상회담에서 이룬 많은 공통 인식을 이미 이행했으며, 펜타닐과 중국의 미국산 대두 구매에도 진전이 있다고 말했다.