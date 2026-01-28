‘단색조 추상화 거장’ 정상화 작가 별세

‘들어내고 메우기’라는 독특한 방식을 통해 자신만의 단색조 추상 세계를 구축해온 정상화 작가가 별세했다. 향년 93세.



갤러리현대 등에 따르면 고인은 28일 오전 3시 40분 세상을 떠났다.



고인은 김환기, 박서보, 하종현 등과 함께 한국 추상미술 1세대를 대표하는 작가로 손꼽힌다. 캔버스 위에 물감을 칠한 화폭을 뜯고 물감 메워놓기를 반복하는 ‘들어내고 메우기’를 바탕으로 격자형 평면을 만드는 자신만의 독특한 조형 방법론으로 깊은 인상을 남겼다.



그는 생전 “다른 사람 누구도 흉내 낼 수 없고 남에게 시켜도 못하는 나만의 방법론”이라며 “한 작업을 오래 하면 자신만의 철학이 생기고, 핏줄과 맥박, 나의 모든 것이 작품에 나타난다”고 말했다.



1932년 경북 영덕 출생으로 1957년 서울대 회화과를 졸업한 고인은 1950년대 중후반이 지나면서 표현주의적 추상을 실험하면서 한국현대작가초대전(1960)과 악뛰엘 그룹전(1962), 세계문화자유회의 초대전(1963) 등 다수의 정기전과 그룹전에 참여했고, 파리비엔날레(1965), 상파울로비엔날레(1967) 등에 한국 작가로 출품했다.



빈소는 서울대학교병원 장례식장 6호실, 발인은 30일.