警 ‘김경 공천헌금’ 김성열 노웅래 前 보좌관 소환

금품전달 관련 “불법행위 안 해”

서울시의회, 김경 사직서 수리

경찰이 김경 서울시의원의 ‘추가 공천헌금’ 의혹과 관련해 노웅래 전 더불어민주당 의원 보좌관을 지낸 김성열 전 개혁신당 수석최고위원을 28일 소환했다.

김성열 전 개혁신당 수석최고위원. 개혁신당 제공

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 9시30분부터 김 전 최고위원을 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 김 전 최고위원은 김 시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거 출마를 타진할 당시 금품 전달을 논의한 것으로 지목된 인물이다.

김 전 최고위원은 조사를 마치고 나오면서 “김 시의원과 관련해 어떤 불법적인 행위도 하지 않았다”며 “한밤중에 취한 상태에서 답한 것뿐이고 다음날 실수를 한 것 같다고 발언을 취소했다”고 밝혔다. 그는 경찰 수사에 협조하겠다며 개혁신당 최고위원직을 자진 사퇴한 상태다. 경찰은 김 시의원이 2024년 강선우 의원에게 공천헌금 1억원을 공여한 의혹을 수사하던 중 김 시의원이 강서구청장 보궐선거를 앞두고 금품 전달을 모의했다는 신고를 접수하고 수사에 착수한 상태다.

서울시의회는 이날 김 시의원 사직서를 수리했다. 최호정 서울시의회 의장은 이날 입장문에서 “김 전 시의원에게 의정활동비 등의 이름으로 단 한 푼의 세금이라도 지급돼서는 안 된다고 판단했다”고 밝혔다. 김 시의원이 절차대로 다음달 본회의 의결을 거쳐 제명될 경우 600만원가량 보수를 받을 수 있다는 전망이 나오면서 그 전에 김 시의원이 제출한 사직서를 수리한 것이다.

한편 경찰은 민주당을 탈당한 김병기 의원 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹과 관련해 장범석 전 숭실대 총장을 참고인 신분으로 불러 이날 조사했다.