17개월 연속 아기울음소리 커졌다… 정부 ‘일·가정 양립 정책’ 효과

출생아 증가율 18년만에 최고

누적 23만명… 전년比 6.2% ↑



신생아 대출·난임지원 등 기여

워라밸·근로시간 단축도 영향

男육아휴직 10년새 14배 증가

지난해 11월까지 태어난 아기 수가 23만명을 돌파해 18년 만에 가장 높은 증가율을 기록했다. 정부의 저출생 대책이 효과를 내고 있다는 분석이 나온다.



국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 11월 인구동향’에 따르면 지난해 11월 출생아 수는 2만710명으로 전년 동월 대비 3.1% 늘었다. 같은 달 기준 2019년(2만3727명) 이후 가장 많은 수치다. 출생아 수 증가세는 2024년 7월부터 17개월 연속 이어지고 있다.



지난해 1∼11월 누적 출생아 수는 23만3708명으로 전년 같은 기간보다 6.2% 늘었다. 전년 대비 증가율은 2007년(10.4%) 이후 18년 만에 가장 높았다. 연말까지 출생아 수 증가세가 지속해 지난해 연간 출생아 수는 2024년에 이어 2년 연속 증가할 것으로 전망된다. 연간 합계출산율도 0.8명대를 회복할 가능성이 커졌다.



저출산고령사회위원회(저고위)는 이날 ‘최근 출산율 반등 흐름의 주요 특징과 원인 분석 연구’에서 2024년 이후 출산율 반등의 핵심 요인으로 유배우 출산율(배우자가 있는 여성의 출산율)을 꼽았다. 연구는 저고위와 계봉오 국민대 사회학과 교수 연구팀이 건강보험 행정자료를 분석한 결과다.



연구는 30대 여성의 유배우 출산율 상승이 2023년 대비 2024년 합계출산율을 0.04명 끌어올려, 전체 상승 폭(0.03명)보다 컸다고 짚었다. 연령별로는 35∼39세 여성, 소득 분위별로는 중위소득 이상, 가입자 유형별로는 고용 기반이 안정적인 직장가입자가 출산율 상승을 주도한 것으로 나타났다.



연구진은 정부의 일·가정 양립 정책 효과가 출산율을 높이는 데 기여했다고 판단했다. 신생아 특례대출제도의 소득요건 완화는 주거 안정에 영향을 미쳤고, 난임지원 강화 정책은 30대 후반 여성의 출산율 제고에 기여한 측면이 있다고 봤다. 1985년생 코호트(동일 집단) 분석에서 육아휴직 사용자의 추가출산 비율이 비사용자보다 11∼12% 높은 편으로 관찰돼 육아지원제도가 추가출산을 촉진했다고 분석했다.

지난해 육아휴직 제도 이용은 크게 늘었다. 고용노동부 고용행정통계에 따르면 지난해 육아휴직을 포함한 일·가정 양립제도 혜택을 받은 수급자 수는 33만9530명으로 사상 처음 30만명을 넘어섰다.



특히 남성의 이용이 눈에 띄게 늘었다. 지난해 육아휴직자는 18만4519명으로 전년 대비 39.1% 늘었는데 남성 육아휴직자는 60.6% 증가한 6만7196명을 기록했다. 10년 전인 2015년 남성 육아휴직자가 4872명이었던 것과 비교하면 14배 가까이 증가한 셈이다.



기업 규모별로 보면 중소기업의 육아휴직률 증가세가 뚜렷하다. 100인 미만 사업장 소속 근로자의 지난해 육아휴직률은 46.8%(8만6323명)로 전년 45.5%(6만324명) 대비 1.3%포인트 증가했다. 300인 미만 사업장도 60.1%(11만903명)로 전년 58.8%(7만7994명)와 비교해 비중이 1.3%포인트 늘었다.



다만 남성 육아휴직은 기업 규모별 양극화가 여전한 것으로 나타났다.



1000명 이상인 사업장의 경우 남성 육아휴직 비율은 33.8%였다.



반면 5인 미만 사업장의 경우 전체 육아휴직 비중은 11.2%였는데, 남성 육아휴직은 8.6%에 불과했다.