‘위례 개발 특혜의혹’ 유동규·남욱·정영학 1심 무죄

내부정보 공유 업자 선정 혐의

檢, 211억 부당 편취 판단 불구

법원, 재산상 이익 취득 불인정

대장동 닮은꼴… 검찰 항소 주목

대장동 사건의 닮은꼴로 평가받아온 위례신도시 개발 특혜의혹으로 재판에 넘겨진 민간업자 일당이 무죄를 선고받았다. 2022년 9월 기소 이후 3년4개월 만이다.

유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장(왼쪽), 남욱 변호사. 연합뉴스

서울중앙지법 형사1단독 이춘근 판사는 28일 위례신도시 개발 특혜의혹과 관련해 부패방지권익위법 위반 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 남욱 변호사, 정영학 회계사, 위례자산관리 대주주로 사업에 참여한 정재창씨와 특수목적법인(SPC) 푸른위례프로젝트 대표 주지형씨 등 5명 모두에게 무죄를 선고했다.



피고인들은 2013년 7월 위례신도시 A2-8블록 개발사업에 관한 공사의 내부 비밀을 공유하고, 이후 위례자산관리를 설립해 민간사업자로 선정된 것으로 조사됐다. 검찰은 유 전 본부장과 공사 전략사업TF 팀장 출신인 주씨가 개발사업 일정, 사업 타당성 평가 보고서와 공모지침서 내용 등을 알려준 덕분에 위례자산관리가 금융기관 등과 미리 컨소시엄을 구성하고 공모 절차에 신속하게 응할 수 있었고, 총 211억원가량의 부당이득을 편취했다고 봤다.



하지만 재판부는 민간업자에게 넘어간 정보가 부패방지권익위법상 ‘비밀’에 해당한다면서도 재산상 이익을 얻었다고 보기 어렵다고 판단했다.

또 판례상 비밀을 이용해 ‘사업자 지위’를 취득한 것도 재산상 이익을 얻은 것으로 인정할 수 있지만, 이 사건 공소사실에는 적시되지 않았다며 별도로 판단하지 않았다. 지난해 11월 결심공판에서 검찰은 유 전 본부장에게 징역 2년, 남 변호사와 정 회계사에게 각각 징역 2년 추징금 14억1062만원을 구형했다. 정씨에게는 징역 2년6개월과 추징금 14억1062만원, 주씨에게 징역 1년을 선고해 달라고 요청했다.



이번 선고는 현재 진행 중인 대장동 사업 비리 사건 항소심에 영향을 미칠 가능성이 있다.



이 사건이 민관합동 사업을 빌미로 공무원과 민간업자들이 유착했단 의혹이란 점에서 대장동 사건의 닮은꼴로 평가돼 왔기 때문이다. 대장동 사건으로도 기소된 유 전 본부장과 남 변호사, 정 회계사는 지난해 10월 1심에서 징역 4∼8년의 실형을 선고받았다.



이번 무죄 판결에 대한 검찰의 항소가 이뤄질지도 관심이다.



이재명 대통령은 이달 초 중국 국빈 방문 중 기자 간담회에서 “원래 무죄가 나오면 무리한 기소라고 비평하는 것 아니냐”며 “기소를 잘못한 것을 탓해야지 왜 법원이 판결을 잘못했다고, 항소해서 판결을 뒤집으라고 하느냐. 이것은 완전히 중립성을 벗어난 것”이라고 말했다.