은행 연체율 두 달째 상승… 기업·가계 모두 ↑

2025년 11월 말 0.6%… 0.02%P 올라

지난해 11월 국내은행의 원화대출 연체율이 전월보다 소폭 상승했다. 기업·가계대출 연체율이 모두 올랐다.

서울 시내 한 은행 창구에서 시민들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

28일 금융감독원에 따르면 지난해 11월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.60%로, 전월 말보다 0.02%포인트 상승했다. 전년 동월 말 대비해선 0.08%포인트가 뛰었다.



연체율은 지난해 9월 말(0.51%) 전월보다 0.10%포인트 떨어졌다가 10월 말 0.07%포인트 오른 0.58%로 올랐다. 증가 폭이 다소 둔화했지만, 11월까지 두 달 연속 상승세를 보였다. 11월 신규연체 발생액은 2조6000억원으로 전월 대비 3000억원 감소했다. 연체채권 정리 규모는 1조9000억원으로 전월보다 6000억원 증가했다. 통상 분기 말에 연체채권 정리 확대로 연체율이 큰 폭으로 하락하고, 다음 달에 다시 상승하는 경향을 보인다고 금감원은 설명했다.



부문별로 보면 기업·가계대출 연체율이 모두 상승했다. 기업대출 연체율은 0.73%로 전월 말보다 0.04%포인트 상승했다. 대기업대출은 0.16%, 중소기업대출은 0.89%로 각각 0.02%포인트, 0.05%포인트 상승했다. 중소법인(0.98%), 개인사업자대출(0.76%)도 각각 전월 말 대비 0.05%포인트, 0.04%포인트 올랐다.



가계대출 연체율도 전월 말보다 0.02%포인트 오른 0.44%를 기록했다. 주택담보대출이 0.30%로 0.01%포인트만 올랐지만, 이를 제외한 신용대출 등은 0.90%로 0.05%포인트나 상승했다.