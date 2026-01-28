부산교육청, 초등·특수학교 교사 임용시험 최종합격자 292명 명단 발표

부산시교육청은 28일 오전 시 교육청 홈페이지를 통해 2026학년도 공립 초등·특수학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 최종합격자 292명의 명단을 발표했다.

최종 합격자는 초등교사 264명, 특수(유치원) 교사 9명, 특수(초등)교사 19명 등 총 292명이다. 이들은 1차 시험 합격자 439명을 대상으로 심층면접과 수업실연 등 2차 시험을 거쳐 최종 선발됐다. 응시자는 온라인 교직원 채용시스템에서 개별성적 및 합격여부를 확인할 수 있다.

부산시교육청이 28일 홈페이지를 통해 2026학년도 공립 초등·특수학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 최종합격자 292명의 명단을 발표했다. 사진은 부산교육청 청사 전경이다. 부산시교육청 제공

최종합격자는 이날부터 다음달 3일까지 부산교육청 교원인사과로 합격자 등록서류를 제출해야 한다. 자세한 내용은 시 교육청 홈페이지 고시/공고란의 공고문을 확인하면 된다.

부산교육청은 최종합격자를 대상으로 다음달 10일부터 24일까지 교육현장 적응을 위한 신규 임용후보자 직무연수를 실시한 뒤, 교원수급계획에 따라 3월 1일부터 순차적으로 임용할 계획이다.

한편 2026학년도 부산시 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 최종합격자는 다음달 5일 오전 10시 시 교육청 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.