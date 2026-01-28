한국핸드볼연맹, 관중들에 단백질 음료 제공…서비푸드와 후원 계약

한국핸드볼연맹이 핸드볼 H리그 경기장을 찾은 관중에게 건강한 단백질 음료를 제공하는 이벤트를 연다.

한국핸드볼연맹은 단백질 식품 소재 전문 브랜드 서비푸드(대표 김인섭)와 신한 SOL Bank 25-26 핸드볼 H리그 후원 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

핸드볼 H리그 치어리더가 리얼 닭주스 플러스를 들고 있다. 한국핸드볼연맹 제공

이에 따라 핸드볼 25-26시즌 동안 핸드볼 H리그 전국 경기장에서 서비푸드의 2세대 단백질 음료인 ‘리얼 닭주스 플러스’를 이벤트에 참여하는 관중에게 나눠준다.

‘리얼 닭주스 플러스’는 서비푸드가 독자 개발한 ‘SB닭가슴살파우더’(CHP-SB)를 적용한 프리미엄 단백질 음료다. 가수분해 공법으로 만들어 소화 흡수율과 체내 이용 효율을 높임으로써 단백질을 손쉽게 보충할 수 있도록 설계됐다.

한 팩에 31g의 단백질을 담고 비리지 않은 고소하고 부드러운 곡물맛으로 부담 없이 즐길 수 있다는 평가다.

한국핸드볼연맹 관계자는 “핸드볼 H리그 2025-2026시즌 동안 경기장을 방문하는 모든 관중들에게 다양한 이벤트와 체험 기회를 제공하는 등 ‘팬 퍼스트’ 정책을 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.