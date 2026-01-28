중요 기로에 선 한반도…日 와세다대서 국제 심포지엄

일본 와세다대 일미연구소가 오는 31일 ‘남북관계 개선과 동북아 평화구축을 위한 한·미·일 협력: 북한의 두 국가론과 한반도의 미래’를 주제로 특별강연회 및 국제 학술 심포지엄을 개최한다.

28일 일미연구소에 따르면 이번 행사는 북한의 ‘두 국가론’으로의 전환, 미국 도널드 트럼프 정권의 베네수엘라에 대한 무력 행사 등으로 한반도를 둘러싼 정세가 큰 전환점을 맞이한 가운데 최신 경제 분석을 하는 동시에 안전 보장, 평화 구축을 위한 한·미·일 협력의 바람직한 모습 등을 다각적으로 논의하기 위해 마련했다.

행사 1부에서는 김병연 서울대 경제학부 석좌교수가 ‘북한 체제는 안정적인가: 북한의 변화와 한국의 정책’을 주제로 강연한다. 김 교수는 코로나19 대유행기 사실상 ‘쇄국’을 했던 북한이 향후 10년간 20개 지역에 공장을 신설하는 ‘지방발전 20x10 정책’, 원산갈마해안관광지구 개장 등을 통해 달성한 성과를 분석하는 한편 향후 경제정책을 전망한다.

2부에서는 △북한 두 국가론과 한반도의 미래 △남북관계 개선과 동북아 평화 구축을 위한 한·미·일 협력 모색을 주제로 한·일 양국을 대표하는 전문가들이 모여 토론을 벌인다. 고쿠분 료세이 전 방위대학 교장의 기조강연에 이어, 남성욱 숙명여대 석좌교수와 무로오카 데쓰오 전 방위성 방위연구소 이론연구부장의 발표가 예정돼 있다.

일미연구소 측은 “김정은 북한 국무위원장이 5년에 한 번 있는 조선노동당 대회를 겨냥한 움직임을 보이고 있고 그의 딸 주애가 요직에 기용될 가능성도 있다”며 “3월 한·미 연합군사훈련 이후 북·미 정상회담이 열릴 가능성도 관측되는 등 중요한 기로에 선 한반도 미래상에 대해 활발한 토론이 기대된다”고 밝혔다.

행사는 31일 오전 10시부터 와세다대 고마쓰 100주년 기념홀에서 열린다. 와세다대 일미연구소와 첨단사회과학연구소, 시즈오카현립대 현대한국조선연구센터가 공동 주최하며, 통일과나눔 재단이 후원한다.