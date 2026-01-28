제주 평화로서 1t트럭 넘어져…퇴근길 교통정체

퇴근길을 앞두고 제주 평화로에서 발생한 트럭 전도 사고로 차량정체 현상이 빚어졌다.



28일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오후 4시 51분께 제주 서귀포시 안덕면 광평교차로 인근 평화로에서 달리던 1t트럭이 넘어졌다.

제주 평화로서 1t 트럭 전도. 연합뉴스

트럭에 타고 있던 30대 운전자는 큰 부상 없이 스스로 차량을 빠져나왔지만, 이 사고로 평화로 일대에 극심한 차량정체 현상이 발생했다.



경찰과 소방당국은 공동으로 사고 차량을 수습하며 교통정리를 진행하고 있다.

<연합>