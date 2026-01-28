오세훈 “장동혁·한동훈, 통합의 길 찾아야…뺄셈 정치 모두가 패하는 길”

오세훈 서울시장이 28일 국민의힘 장동혁 대표와 한동훈 전 대표에게 “나라와 국민을 생각한다면 오늘이라도 만나라”고 촉구했다. 장 대표가 이르면 29일 당 최고위원회의에서 한 전 대표 제명안을 처리할 수 있다는 관측이 나오자 우려를 나타낸 것으로 읽힌다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “이대로 특정인을 찍어내듯 제명하고 뺄셈의 정치를 강행하는 것은 모두가 패배하는 길임을 우리는 이미 불과 얼마 전에 경험한 바 있다”며 “더 이상 우리 스스로 패배하는 길로 들어서면 안 된다”고 말했다.

오 시장은 “많은 국민과 당원들이 우리 당을 생각하면 탄핵 이후 지금까지 한시도 마음 편할 날이 없다고 말씀하신다”며 “그런데 더 우려되는 것은 이대로 가면 앞으로도 국민의힘에 기대할 것이 없다는 냉정한 민심의 목소리”라고 지적했다. 이어 “누구의 잘잘못을 얘기하는 것이 아니고 누구의 편을 드는 것도 전혀 아니다”라며 “지금 우리 당을 바라보는 날 것의 민심 그대로를 말씀드리는 것”이라고 강조했다.

오 시장은 “국민이 주신 소중한 정권까지 내어주고 그것으로도 모자라 스스로 분열하겠다는 당이 무슨 면목으로 국민의 선택을 바랄 수 있겠나”라고 호소했다. 오 시장은 “당을 이끌었던, 또 이끌고 있는 두 사람이 오늘이라도 만나 승리와 미래에 대해 열린 마음으로 터놓고 얘기하기를 진심으로 바란다”며 “서로에게 공을 던지는 작은 정치가 아니라 각자를 잠시 내려놓고 통합의 길을 찾는 큰 정치, 국민이 바라는 정치를 보여드리기 위해 용기를 내 결단해 달라”고 덧붙였다.

오 시장은 지난 15일에도 국민의힘 중앙윤리위원회가 한 전 대표의 제명을 의결하자 국민들이 참담함과 실망을 느끼고 있다며 당이 비정상의 길, 공멸의 길을 가는 것을 멈춰야 한다고 목소리를 높인 바 있다. 당시 오 시장은 “지금은 통합의 우군인 이준석 전 당 대표를 억지로 쫓아내고 결국 무너지는 길을 가야만 했던 그 뼈아픈 교훈을 잊었나”라며 “모든 세력을 통합해 오만한 거대 권력과 맞서야 나라와 국민을 지킬 수 있다”고 전했다.