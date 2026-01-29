“탄소 감축, 새로운 성장 동력으로”… 민관 합동 ‘K-GX추진단’ 출범

정부의 ‘2035 국가 온실가스 감축목표’(NDC) 달성을 주도할 민관 합동 ‘K-GX(녹색전환) 추진단’이 28일 출범했다. 정부는 이를 통해 탄소 감축 노력을 새로운 성장 동력으로 활용하고 우리 경제의 체질을 근본적으로 바꾸겠다는 구상이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관을 비롯한 참석자들이 28일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 K-GX 민관합동 추진단 출범식에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

재정경제부와 기후에너지환경부 등 관련 부처는 이날 대한상공회의소에서 출범식을 열고 본격적인 활동에 나섰다. 추진단은 K-GX 전략 수립을 위한 정책 논의를 주도하며 민관의 긴밀한 협력을 촉진하는 역할을 담당한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 단장을, 김성환 기후에너지환경부 장관이 간사를 맡아 조직을 이끈다.



정부는 재생에너지 확대, 수소환원제철 실증, 수소·전기차의 획기적 보급, 가축분뇨의 에너지화 등 부문별 녹색전환 방향을 제시했다. 아울러 기술개발과 인증·표준 마련, 금융·세제 지원, 규제 완화 등 패키지 지원책을 통해 산업계의 GX 이행을 다각도로 뒷받침하기로 했다.



대한상의는 회원사 72%가 GX 정책의 필요성을 인식하고 있다며 기업이 탄소중립을 기회로 삼아 지속 투자할 수 있는 환경 조성을 당국에 건의했다. 구윤철 부총리는 “제조업 중심인 우리 경제에 선제적 녹색전환은 국가의 명운이 걸린 핵심 어젠다”라며 “미래 국가경쟁력 강화를 위해 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다. 정부는 추진단을 통해 업계 의견을 수렴한 뒤 올해 상반기중 K-GX 전략을 발표하고, 기후부 내 전담 부서를 설치해 실행력을 높일 계획이다.