경북도의회, 대구와 행정통합 ‘찬성’ 의결

6·3 지선 통합단체장 선출 계획

대구·경북 행정통합의 열쇠를 쥐고 있는 경북도의회가 행정통합에 찬성하기로 의견을 모았다. 대구·경북 행정통합 추진 과정에서 주민투표 대신 시·도의회 의결로 갈음하기로 한 만큼 6·3 지방선거에서 통합 단체장을 선출할 가능성이 커졌다.



경북도의회는 28일 제30회 임시회 본회의에서 ‘경북도와 대구시 통합에 대한 의견 청취의 건’을 상정했다. 앞서 도는 지방자치법 제5조 제3항에 따라 통합을 위해 도의회 의견을 듣게 돼 있어 의견 청취 안건을 제출했다. 대구시의회는 2024년 통합 추진 과정에서 먼저 찬성 의견을 제시했다.



이날 경북도의회 의원 59명은 기명으로 대구와의 행정통합을 놓고 찬성과 반대 의견을 나타냈다. 전자투표 결과 행정통합 찬성은 46표, 반대는 11표, 기권은 2표로 대구와의 통합에 찬성하는 의견이 과반을 차지했다. 이에 따라 경북도는 대구와의 통합에 있어 도의회 찬성 의견을 행정안전부에 제출한다.



대구·경북은 최근 중앙정부가 행정통합을 통한 지역균형발전과 지방 주도 성장을 위해 연간 5조원, 향후 4년간 20조원이라는 재정 지원 및 공공기관 우선 이전 등 인센티브 방침을 밝힌 뒤 수개월 전 통합 논의에 속도를 내고 있다. 경북 지역 일부 도의원은 대구·경북특별시가 출범하면 경북이 대구 ‘들러리’만 설 수 있다는 이유로 부정적인 입장을 나타냈다.