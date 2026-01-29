미숙아 출산 가정에 수유전문가 파견

동대문구 ‘방문 클리닉’ 운영

일대일 상담·산모 회복 지원

서울 동대문구가 미숙아를 출산한 가정에 전문 상담사가 방문해 수유를 돕는 ‘방문 모유수유 클리닉’을 운영한다.



28일 구에 따르면 방문 클리닉은 국제모유수유전문가(IBCLC)가 산모 가정을 방문해 일대일로 진행한다. 아기의 상태에 맞춘 수유 자세와 방법을 안내하고 수유 과정에서 겪는 어려움을 상담한다. 유축 관리, 수유 빈도 조절, 산모 회복과 관련한 정보도 함께 제공한다.



세계보건기구(WHO)와 유럽 미숙아 관련 단체(EFCNI)는 모유가 미숙아의 감염 위험을 낮추고 성장·발달에 도움이 된다고 강조한다.



구는 이번 사업을 일회성 캠페인이 아니라 지속 가능한 ‘돌봄형 보건서비스’로 정착시키겠다는 방침이다. 관련 복지·보건 사업과도 연계해 출산 이후 초기 양육기 발생하는 공백도 줄일 계획이다.



프로그램 신청·문의는 동대문구 아가사랑센터에서 안내받을 수 있다.



청량리역 6번 출구 인근에 있는 아가사랑센터는 임신·출산·육아 단계별 프로그램과 상담도 운영한다. 이필형 구청장은 “방문 지원을 통해 수유 걱정을 덜고, 아기와 가족이 일상으로 돌아가는 시간을 앞당기도록 세심히 돕겠다”고 말했다.