美연준 당분간 동결 시사…시장관심은 연준독립성·차기의장에

3연속 인하후 '관망모드'…경기진단 평가 한달 전보다 낙관적 전환

파월 소환장 발부 후 첫 공개발언 '주목'…차기의장 지명에도 '촉각'

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 28일(현지시간) 통화정책 결정 회의체인 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열어 기준금리를 동결한 것은 향후 경제상황 변화를 기다리며 지켜볼 필요가 있다는 연준 주요 인사들의 기존 입장을 재확인한 것으로 풀이된다.



제롬 파월 현 연준 의장의 뒤를 이을 차기 의장 후보자 지명이 임박한 가운데 시장 참가자들은 파월 의장 임기 만료 이후 누가 의장직을 이어받을지에 촉각을 곤두세우고 있다.

뉴욕증권거래소의 한 트레이더가 일하는 모습. AP연합뉴스

시장과 전문가들은 이날 금리 결정에 앞서 연준이 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결할 것으로 예상해왔다.



시카고상품거래소(CME)의 페드워치에서 금리 선물시장은 이날 FOMC 회의 종료를 앞두고 연준이 금리를 동결할 확률을 99.4%로 반영했고, 전문가들도 1월 동결 전망에 이견이 없었다.



파월 연준 의장도 작년 12월 기자회견에서 "9월 이후 정책 조정으로 우리의 정책은 중립 수준 추정치의 합리적인 범위 내에 놓이게 됐다"며 "향후 경제상황 변화를 기다리며 지켜보기에 좋은 위치에 있다"라고 밝혀 한동안 금리 추가 인하에 신중할 필요가 있다는 입장을 보였다.



이날 금리 동결 후 정책결정문에서 연준은 미국의 경제 상황에 대해 이전보다 낙관적인 시각을 드러내며 동결 기조가 당분간 추가로 이어질 수 있음을 시사했다.



FOMC는 작년 12월 결정문에서 미국의 경제성장세에 대해 '완만한'이라고 평가한 데 비해 1월 결정문에선 '견조한'이라고 평가해 이전보다 긍정적인 표현을 썼다.



실업률에 대해서도 12월 결정문에선 '9월까지 소폭 상승했다'라고 평가한 반면 1월 결정문에선 '안정화 조짐을 보였다'라고 평가했다.



또한 작년 12월까지 금리 인하의 배경을 제공했던 '고용에 대한 하방 리스크가 최근 몇달 간 상승했다'란 문구도 1월 결정문에선 삭제했다.

미국 워싱턴DC에 위치한 연방준비제도(Fed·연준) 청사. AFP연합뉴스

시장의 관심은 파월 의장이 최근 자신을 겨냥한 미 법무부의 형사 기소 시도와 관련해 어떤 입장을 내놓을지에 쏠려 있는 분위기다.



앞서 파월 의장은 지난 11일 공개 성명을 내고 자신이 연준 청사 건물 개보수 문제와 관련해 대배심에 출석하라는 소환장을 발부받았다며 이번 수사가 연준의 독립성에 관한 전례 없는 행정부의 위협이라고 규정했다.



파월 의장이 자신을 향한 트럼프 행정부의 공격에 대해 공개적으로 비판 입장을 낸 것은 처음이었다.



이날 FOMC 후 파월 의장의 회견은 소환장 발부 관련 성명을 낸 후 그의 첫 공식 석상 발언이다.



소환장 발부 사실이 알려진 직후 세계 각국 중앙은행장은 물론 월가 주요 인사들이 연준 독립성 침해에 우려를 표했지만, 트럼프 대통령은 지난 13일에도 파월 의장을 향해 '나쁜 의장'이라고 칭한 뒤 "곧 그 자리에서 물러나기를 바란다"며 공세를 이어간 바 있다.



트럼프 대통령의 연준을 향한 압박이 이어지는 가운데 시장 참가자들은 파월 의장 교체 이후 연준이 어떤 정책 변환을 할지에도 관심을 키우고 있다.



트럼프 대통령이 '머지않은 미래'에 차기 연준 의장 후보를 발표하겠다고 예고한 가운데 최근 월가 안팎에선 차기 연준 의장 후보로 케빈 워시 전 연준 이사와 함께 자산운용사 블랙록의 릭 리더 글로벌 채권 부문 최고투자책임자(CIO)가 급부상하고 있다.



파월 의장에 대한 소환장 발부로 중앙은행 독립성 침해 우려가 커진 가운데 앞서 유력 후보로 거론되던 케빈 해싯 미 국가경제위원회(NEC) 위원장은 트럼프 대통령의 최측근이라는 점이 부담으로 작용하며 지명 기대감이 눈에 띄게 식었다.



트럼프 대통령 역시 최근 해싯이 백악관에 남아 NEC 위원장직을 유지하는 것을 선호한다고 밝히기도 했다.



리더는 연준 의장 유력 후보군 중 유일하게 공직 경험이 없는 순수한 시장 출신 전문가로 꼽힌다.



리더는 블랙록에서 2조4천억달러 규모의 채권 투자 전략을 총괄하는 저명한 시장 전문가로, 20여년간 리먼 브러더스 근무를 거쳐 R3 캐피털 파트너스를 설립·운영하다 2009년 회사 인수와 함께 블랙록에 합류했다.

제롬 파월 미국 연준 의장. 신화연합뉴스

한편 이날 연준 결정 과정에서 2명의 반대 의견이 나와 연준 내부 위원들 간 의견이 여전히 갈라져 있음을 시사했다.



이날 회의에서 '비둘기파'(통화완화 선호)인 스티브 마이런 이사는 작년 12월 회의에서 0.50%포인트 인하 의견을 낸 데 이어 이번 회의에서도 0.25%포인트 인하를 고수하는 반대 의견을 냈다. 그는 트럼프 대통령이 연준 이사로 임명한 최측근 인사다.



차기 연준 의장 후보군에 올라 있는 크리스토퍼 월러 이사도 이날 마이런 이사와 함께 0.25%포인트 인하라는 반대 의견을 냈다.

