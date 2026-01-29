연초보다 전자담배 찾는 고2 여학생들…중1 때 15%가 첫 음주

질병관리청 ‘청소년건강패널조사(2025) 최종결과보고서’ 살펴보니

흡연, 음주, 식생활, 신체 활동 등 건강 행태 학년 높아질수록 나빠져

우리나라 청소년들의 건강 지표가 학년이 올라갈수록 눈에 띄게 악화하고 있다. 특히 고등학교 2학년 여학생의 경우 액상형 전자담배 사용률이 처음으로 일반 담배를 앞지르는 등 흡연 양상의 변화가 뚜렷해 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 음주 경험도 가파른 상승 곡선을 그렸다. 10명 중 6명이 술맛을 본 것으로 나타났다.

서울 시내 한 상점에 담배 판매 안내문이 걸려 있다. 뉴시스

29일 질병관리청의 ‘청소년건강패널조사(2025) 최종결과보고서’에 따르면 동일 집단을 장기 추적한 결과 흡연, 음주, 식생활, 신체활동 등 주요 건강 행태가 학년이 높아질수록 나빠지는 경향을 보였다.

이번 조사는 2019년 당시 초등학교 6학년이었던 학생 5051명을 패널로 구축해 고교 졸업 후 3년까지 총 10년간 매년 추적하는 프로젝트다. 이번 보고서는 7년 차(2025년)를 맞아 실제 조사가 완료된 6년 차(2024년, 고등학교 2학년 시기) 데이터까지를 정밀 분석한 결과다.

가장 우려되는 대목은 흡연 행태의 변화다. ‘평생 한 번이라도 담배를 사용해 본 평생 경험률’은 초등학교 6학년 당시 0.35%였으나 중학교 3학년 3.93%, 고등학교 1학년 6.83%를 거쳐 고등학교 2학년(제6차 연도)에는 9.59%까지 치솟았다. 특히 고교2학년 여학생의 현재 사용률에서 액상형 전자담배(1.54%)가 일반 담배(1.33%)를 처음으로 추월했다. 이는 청소년, 특히 여학생들 사이에서 전자담배가 일반 담배보다 거부감 없이 수용되고 있음을 보여준다.

음주 경험 역시 가파른 상승 곡선을 그렸다. ‘평생 한두 모금이라도 술을 마셔본 모금 기준’ 경험률은 60.8%에 달해 패널 10명 중 6명이 술맛을 본 것으로 나타났다. 한 잔 이상 술을 마신 ‘잔 기준’ 경험률도 33.7%로 조사됐다. 주목할 점은 음주를 시작하는 시점이다. 분석 결과 음주 신규 경험률은 중학교 1학년으로 진급할 때 15.6%로 가장 높았다. 초등학교에서 중학교로 넘어가는 환경 변화 시기에 유해 약물의 유혹에 가장 취약하다는 사실이 수치로 입증된 것이다.

신체 건강 지표도 위험 수위다. 주 5일 이상 아침 식사를 거르는 결식률은 전년대비 4.0%포인트(p) 증가한 33.0%를 기록했다.

반면 과일, 채소, 우유 및 유제품 섭취율은 일제히 감소하며 영양 불균형이 심화했다. 신체활동 또한 하루 60분 이상 실천하는 비율이 13.5%에 머물렀다. 고학년으로 갈수록 학습 시간은 늘고 운동 시간은 줄어드는 고질적인 문제가 확인됐다. 스마트폰 과의존 경험률은 35.1%로 나타났으며, 중등도 이상의 불안 장애를 겪는 비율도 8.0%에 달해 정신 건강 관리의 시급성을 더했다.

질병관리청은 “조사 결과는 청소년들이 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 돕는 정책 수립과 제도 개선의 핵심 기초 자료”라며 “청소년기 건강 습관은 평생 건강을 좌우하는 만큼 학교와 가정, 지역사회의 통합적인 노력이 필요하다”고 강조했다.