“내복 꼭 챙겨 입으세요”…서울 -11도 칼바람에 체감온도 ‘뚝’ [오늘날씨]

“낮에도 영하권” 중부지방 중심 ‘최강 한파’ 몰아쳐

목요일인 29일은 전국이 대체로 맑겠으나 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 강력한 한파가 이어진다.

시민들이 두꺼운 외투와 목도리로 중무장한 채 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 충남권과 전라권, 제주도에는 가끔 구름이 많겠으며, 그 밖의 전국은 대체로 맑을 것으로 내다봤다.

한파특보가 발효된 중부지방과 경북권은 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어지며 맹추위를 떨치고 있다. 특히 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지는 영하 15도 안팎까지 기온이 곤두박질쳤다. 낮 기온 역시 강원 동해안을 제외한 중부지방 대부분이 0도 이하에 머물며 온종일 추운 날씨가 계속될 전망이다.

여기에 해안 지역을 중심으로 시속 55㎞(초속 15m) 안팎의 강한 바람이 불어 체감온도는 실제 온도보다 훨씬 낮게 느껴지겠다. 면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하고, 외출 시에는 방한 용품을 철저히 갖춰야 한다.

추위와 함께 강수 소식도 있다. 29일 오후부터 밤사이 제주도에는 비 또는 눈이 내릴 것으로 보인다. 예상 적설량은 제주도 산지 1~5㎝, 중산간 1㎝ 미만이며, 강수량은 5㎜ 안팎이다. 새벽부터 오전 사이 충남 남부 서해안과 전라 서해안에도 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

눈이나 비가 내린 지역은 도로가 얼어붙어 빙판길이나 살얼음이 생길 가능성이 크다. 출근길 교통안전과 보행자 낙상 사고에 각별히 유의해야 한다.

대기는 여전히 바짝 말라 있다. 서울을 포함한 경기 내륙, 강원, 충북, 경상권 등 전국 곳곳에 건조특보가 발효 중이다. 바람까지 강하게 불어 작은 불씨가 대형 화재로 이어질 위험이 매우 큰 만큼, 산불 등 각종 화재 예방에 세심한 주의가 필요하다.