“생존자 없다”…콜롬비아 사테나 항공기 추락, 15명 숨져

15명을 태우고 운항 중이던 콜롬비아 국내선 여객기가 추락해 탑승객 전원이 사망했다.
28일(현지시간) 마리아 페르난다 로하스 콜롬비아 국토부 장관은 카라콜TV를 통해 생중계된 기자회견에서 “쿠쿠다∼오카냐 노선을 운항 중이던 항공기의 교신 두절 상황과 관련해 수색을 하다가 한 마을에서 (항공기) 추락 잔해를 발견했다”라며 “생존자는 없다. 유족에게 애도를 표한다”고 말했다.
콜롬비아 장관 설명에 따르면 이 항공기에는 승객 13명과 기장 등 승무원 2명이 탑승했다.
해당 항공기 기종은 ‘비치크래프트(Beechcraft) 1900’이며, 콜롬비아 국영 항공사인 사테나(SATENA)에서 운항 중이었던 것으로 전해졌다.
사테나는 성명을 내 “오전 11시 42분에 쿠쿠타에서 이륙해 낮 12시 5분 오카냐에 착륙 예정이었던 이 항공기와는 오전 11시 54분을 마지막으로 지상과의 교신이 끊겼다”라면서, 당국과 함께 수색 작업을 진행했음을 알렸다.
또 별도 성명을 통해 탑승객 전원이 사망했다고 덧붙였다.
쿠쿠타와 오카냐 지역은 베네수엘라와의 접경 지대로, 콜롬비아 북부 노르테데산탄데르주(州)에 위치해 있다.
사테나는 앞서 1995년에도 콜롬비아 남부 지역에서 악천후 속에 추락 사고를 겪은 바 있다. 당시 탑승자 21명이 모두 숨졌다.