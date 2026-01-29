사망자 줄어도 비용은 ‘껑충’…흡연 사회적 비용 15조원

2023년 직접흡연 사망자수 6만8000여명

조기 사망으로 인한 생산성 손실이 가장 커

직접 흡연으로 인한 사망자 수가 2023년 7만명에 육박한다는 연구 결과가 나왔다. 이로 인한 사회 ·경제적 비용도 15조원에 이르는 것으로 나타났다.

서울 중구 서울역광장에 금연구역 안내문구가 붙어있다. 뉴시스

29일 질병관리청의 ‘흡연 기인 사망 및 사회·경제적 부담 산출 연구(2025)’에 따르면 2023년 기준 우리나라 직접 흡연으로 인한 사망자 수는 6만8536명(남자 6만216명·여자 8320명)으로 추산됐다.

서울대학교 산학협력단이 질병청 의뢰로 흡연 폐해 연구를 위한 코호트 자료와 통계청 사망 원인통계로 산출한 결과다.

직접 흡연으로 인한 사망자수는 2020년 6만1360명, 2021년 6만3426명, 2022년 7만2689명으로 증가하다가 2023년 감소 추세로 돌아섰다.

2023년 사망자 수가 줄어든 것에 대해 연구팀은 이번 연구에서 활용되는 사망자 수가 전년 대비 감소했기 때문이라고 설명했다.

30세 이상 전체 사망자 수는 2020년 30만 475명에서 2022년 36만8419명으로 증가했다가 2023년에는 34만 8158명으로 감소했다.

직접 흡연으로 인한 사회·경제적 비용은 2023년 기준으로 14조9517억원이었다. 전년 대비 8.8% 증가했다.

사회·경제적 비용은 흡연으로 인해 발생하는 질병을 치료하기 위한 의료비, 교통비 등 직접 비용과 조기 사망 등 생산성 손실과 같은 간접 비용을 모두 합해 산출했다.

흡연으로 인한 사회경제적 비용은 꾸준히 증가해 2020년 12조8912억원, 2021년 12조9754억원, 2022년 13조6316억원에 이어 2023년에는 15조원에 달하는 것으로 추산됐다.

사회경제적 비용에서는 간접비용인 조기 사망으로 인한 생산성 손실이 7조7860억원으로 절반 이상을 차지해 가장 컸다. 직접비용인 의료비가 5조3388억원으로 그 뒤를 이었다.